Как отказаться от запланированной турпоездки. Рекомендации Министерства спорта и туризма

Источник материала: Вороновская газета

В связи с тем, что из-за коронавируса в мире сложилась сложная эпидемиологическая обстановка Министерство спорта и туризма Республики Беларусь сообщает, что турист может в любой момент расторгнуть договор и отказаться от поездки, если у него возникли какие-либо опасения.

Механизм отказа от поездки в страну, где действует режим угрозы безопасности туристов

В связи с тем, что обстоятельства, из которых исходили стороны при заключении договора об оказании туристических услуг, существенно изменились, гражданин вправе обратиться в турфирму для изменения договора или его расторжения (пункт 1 статьи 421 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

К числу таких обстоятельств относятся решения государственных органов страны (места) временного пребывания о закрытии или ограничения посещения иностранными гражданами данной страны (места) ввиду установления карантина, режима чрезвычайного положения, иных причин, невозможность оказания услуг ввиду отмены рейсов, иные причины, влекущие невозможность оказания туристических услуг.

При возникновении таких обстоятельств возврат внесенных денежных средств должен производиться в полном объеме.

Обращаем внимание на то, что вышеуказанный механизм также применяется к странам, посещение которых разрешается, однако установлены запреты или ограничения по посещению мест, предусмотренных программой туристического путешествия, и оказание туристических услуг на иных условиях невозможно.

Механизм отказа от поездки в страну, где режим угрозы безопасности туристов не действует



Турист вправе отказаться от исполнения обязательств по договору оказания туристических услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов (часть первая статьи 20 Закона Республики Беларусь ”О туризме“; абзац третий части первой пункта 46 Правил оказания туристических услуг, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 ноября 2014 г. № 1064).

Согласно абзацу восемнадцатому пункта 4 названных Правил под фактически понесенными расходами понимаются расходы исполнителя по выполнению договора оказания туристических услуг, подтверждаемые документально. Исчерпывающий перечень таких расходов законодательно не установлен, поскольку они зависят от конкретного тура.

В то же время исполнитель обязан обеспечить безопасность туристических услуг, предпринять необходимые и разумные действия по уменьшению фактически понесенных расходов и предоставить о них достоверную информацию (часть третья статьи 14 Закона Республики Беларусь ”О туризме“, абзац восемнадцатый пункта 4 и пункта 48 Правил оказания туристических услуг).

При отсутствии фактически понесенных расходов, их недоказанности или отказе исполнителя представить документы, подтверждающие фактически понесенные расходы, с учетом норм пункта 47 Правил оказания туристических услуг исполнитель обязуется возвратить внесенные денежные средства в полном объеме.

Обращаем также внимание на то, что односторонний отказ заказчика является его правом, а не фактом ненадлежащего исполнения обязательств по договору оказания туристических услуг. В этой связи, а также с учетом норм части первой статьи 20 Закона Республики Беларусь ”О туризме“, абзаца восемнадцатого пункта 4, абзаца третьего части первой пункта 46 Правил оказания туристических услуг исполнителем не могут удерживаться с заказчика иные расходы (штрафы, пени и иные).

Если дата начала туристического путешествия приходится на отдаленные периоды времени (позднее апреля текущего года), Минспорт рекомендует повременить с отказом от таких туров, поскольку ситуация с распространением коронавируса стремительно меняется.

При заключения договора оказания туристических услуг

С учетом норм частей третьей и четвертой статьи 14 Закона Республики Беларусь ”О туризме“ заказчик вправе требовать, а исполнитель обязан:

предоставить заказчику необходимую, полную и достоверную информацию

о программе туристического путешествия;

обеспечить безопасность туристических услуг;

провести с заказчиком инструктаж о соблюдении правил личной безопасности туриста, экскурсанта.

Вышеуказанный инструктаж включает в себя предоставление информации, в том числе:

об основных правилах въезда и выезда страны (места) временного пребывания (стран транзитного проезда);

о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране (месте) временного пребывания.

Обращаем внимание на то, что подлежит возмещению вред, причиненный заказчику (туристу, экскурсанту) вследствие предоставления неполной или недостоверной информации о туристических услугах, в том числе в рамках инструктажа о соблюдении правил личной безопасности туриста, экскурсанта, на основании норм статьи 17 Закона Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З ”О защите прав потребителей“.

Внесение изменений в договор оказания туристических услуг



Если турист не желает расторгать договор оказания туристических услуг, а исполнитель располагает возможностью оказать услуги на других условиях без изменения стоимости туристических услуг, на основании пункта 43 Правил оказания туристических услуг стороны вправе внести изменения в договор оказания туристических услуг путем подписания дополнительного соглашения.

Частью третьей статьи 17 Закона Республики Беларусь ”О туризме“ предусмотрены существенные условия договора оказания туристических услуг, в число которых входит программа туристического путешествия. В этой связи заключение дополнительного соглашения к основному договору является обязательным.

Аналогичный механизм применяется, если помимо программы туристического путешествия стороны также согласовали изменения относительно стоимости услуг, срока и порядка оплаты, а также иных существенных условий договора.

При этом обращаем внимание на то, что договор оказание туристических услуг считается действующим в редакции дополнительного соглашения после согласования между заказчиком и исполнителем изменений в существенные условия договора оказания туристических услуг и подписания данного соглашения.

Полезная информация

Если у граждан возникли проблемы с возвращением из-за границы,Министерство иностранных дел Республики Беларусь советует обратиться в загранучреждения нашей страны за рубежом:

Польша +48 694 459 554

Литва +370 699 59 434

Латвия +371 6 732 53 21

Украина +38 050 406 23 30

Эстония +372 580 14 707

Россия + 7 495 777 66 44.

Пресс-служба Министерства спорта и туризма