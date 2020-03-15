ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американские истребители выполнили перехват российских Ту-142 у берегов Аляски

15.03.2020 10:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Россияне пытались наблюдать за ходом учений подводных лодок США.

Американские истребители F-22 при поддержке самолета-заправщика КС-135 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения Е-3 выполнили в субботу перехват двух пар российских противолодочных самолетов Ту-142 в 45 милях от побережья Аляски. Российские самолеты вошли в опознавательную зону ПВО Аляски, сообщило в субботу командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), сообщает «Голос Америки».

Российские самолеты вошли в опознавательную зону ПВО к западу и к северу от Аляски. Два самолета, появившиеся в западной части, находились в зоне примерно четыре часа в непосредственной близости от места, в котором в этот момент ВМС США проводили учения ICEX c участием подводных лодок. Американские истребители сопровождали российские самолеты в течение всего этого времени.


Пара Ту-142, появившаяся к северу от Аляски, провела в зоне примерно 15 минут и также сопровождалась F-22.

Российские военные самолеты оставались в международном воздушном пространстве в море Бофорта, в 45 морских милях от побережья Аляски, не заходя в суверенное воздушное пространство США или Канады.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россияне пытались наблюдать за ходом учений подводных лодок США.
 
Новости дня
Новости разные
 
БЖД временно отменяет поезда в Польшу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика