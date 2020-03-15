Все соседи Беларуси, кроме России, закрыли свои границы для иностранцев

Источник материала: KYKY

Латвия и Литва решили закрыть своих границы для иностранцев. Страны ввели карантин из-за пандемии коронавируса. Несколько ранее о закрытии границ объявили Польша и Украина. Об этом сообщает TUT.by.

В Литве, например, карантин вступит в силу в ночь с воскресенья на понедельник. Иностранцам, за редким исключением, не дадут въехать в страну. На территории Литвы закроются практически все магазины, кроме проводовольственных. Вот полный список ограничений, которое установило литовское правительство:

Запрещается въезд в страну иностранцам, кроме людей, которые обеспечивают доставку необходимых товаров в Литву, членов экипажей, членов семей граждан Литвы, людей, у которых есть право на проживание и работу в Литве, дипломатов, представителей военных миссий НАТО.

Сократится число пограничных пропускных пунктов, через которые можно будет въехать в Литву.

Гражданам Литвы запрещается ездить в затронутые коронавирусом страны всеми видами транспорта. Также рассматривается возможность запретить выезд за границу не с рабочими целями.

Запрещена торговля в магазинах, кроме продовольственных магазинов, аптек, специализированных ветеринарных аптек, рынков, торгующих пищевыми продуктами.

Запрещена деятельность кафе, баров, кроме услуг еды навынос.

Запрещаются все мероприятия, как в закрытых помещениях, так и на воздухе.

Запрещается вход круизных лайнеров в Клайпедский порт.

Учреждениям публичного администрирования запрещается оказывать необязательные услуги.

Запрещается посещение пациентов в лечебных учреждениях, а также заключенных в местах заключения.

Запрещается предоставлять услуги СПА, реабилитации, если они не связаны с лечением, запрещается деятельность парикмахерских, салонов красоты.

Ограничивается число пассажиров в междугородних автобусах и поездах, чтобы сохранять дистанцию между пассажирами. Рекомендуется это применять и в отношении городского транспорта.

Гостиницы при необходимости должны будут впускать людей на карантин, государство это оплатит.

Образовательные учреждения остаются закрытыми.

В лечебных учреждениях откладываются плановые операции, кроме необходимой медицинской помощи, отзываются услуги реабилитации, одонтологии, плановые прививки.

Как в государственном, так и в частном секторе работникам рекомендуется работать на дому.

За невыполнение всех этих обязательств грозит административная и уголовная ответственность.