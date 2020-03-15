|
Роналду отдаст свои отели под больницы для борьбы с коронавирусом
Источник материала: Tut.by
Португальский форвард «Ювентуса»
Отели, принадлежащие игроку сборной Португалии, станут бесплатными больницами для зараженных коронавирусом. Оплату услуг медиков будет осуществлять лично Роналду.
На фоне угрозы развития пандемии ведущие футбольные лиги приостановили сезон. В частности, пауза наступила и в чемпионате Италии. Партнер Роналду по команде Даниэле Ругани
По последним данным, в мире зафиксировано более 156 тысяч случаев заражения коронавирусом. В первую десятку стран по количеству заболевших входят пять европейских государств: Италия, Испания, Германия, Франция и не входящая в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оплату услуг медиков будет осуществлять лично Роналду.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)