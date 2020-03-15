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Рецепт дня: рассказываем, как сделать витаминный напиток для укрепления иммунитета

15.03.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Рецепт дня: рассказываем, как сделать витаминный напиток для укрепления иммунитета

Устойчивость к вирусам необходима всегда.

Особенно в период, когда ВОЗ объявил о пандемии коронавируса, ведь теперь вопрос укрепления иммунной системы стоит особенно остро.

Не стоит забывать, что защита должна быть не только внешней, в виде антисептиков и масок, но также и внутренней. К слову, именно от последней в большей мере зависит сила вашего иммунитета. Защитить организм изнутри поможет витаминный напиток, который можно приготовить дома за пару минут.

Для него вам понадобятся всего 5 ингредиентов. Их с лёгкостью можно найти в ближайшем супермаркете:

1. Имбирь. Это растение способно защитить организм от воспалений и эффективно в борьбе с вирусами благодаря своему антиоксидантному свойству.
2. Куркума. Такая специя не только превратит цвет вашего напитка в приятный золотистый оттенок, но также и добавит ему полезные свойства. Он укрепит иммунитет, уменьшит воспаления и избавит от токсинов организм.
3. Апельсин и лимон. Эти фрукты отличаются своей способностью выводить вредные вещества из организма и укреплять иммунную систему. К тому же в 100 гр лимона содержится 53 мг витамина C, а это больше, чем половина суточной нормы.
4. Чёрный перец. Эта специя является так называемым катализатором — вещество, которое многократно приумножает действие остальных компонентов.

Как приготовить?

1 крупный апельсин
2 небольших лимона
полстакана нарезанного корня имбиря
2 чайных ложки куркумы
1/8 чайной ложки свежемолотого чёрного перца
1 чайная ложка оливкового масла (опционально)

1. Помойте апельсин и лимоны. Нарежьте их крупными кусками. Не стоит снимать кожуру, поскольку в ней содержится до 70% полезных веществ.

2. В смесь добавьте имбирь, куркуму и перец.

3. Все ингредиенты поместите в соковыжималку или блендер.

4. Полученную смесь разделите на две порции. Принимайте по одной в день.

#коронавирус #здоровье #иммунитет
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Устойчивость к вирусам необходима всегда. Особенно в период, когда ВОЗ объявил о пандемии коронавируса, ведь теперь вопрос укрепления иммунной системы стоит
 
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