Рецепт дня: рассказываем, как сделать витаминный напиток для укрепления иммунитета

Источник материала: Полымя





Устойчивость к вирусам необходима всегда.

Особенно в период, когда ВОЗ объявил о пандемии коронавируса , ведь теперь вопрос укрепления иммунной системы стоит особенно остро.

Не стоит забывать, что защита должна быть не только внешней, в виде антисептиков и масок, но также и внутренней. К слову, именно от последней в большей мере зависит сила вашего иммунитета. Защитить организм изнутри поможет витаминный напиток, который можно приготовить дома за пару минут.

Для него вам понадобятся всего 5 ингредиентов. Их с лёгкостью можно найти в ближайшем супермаркете:

1. Имбирь. Это растение способно защитить организм от воспалений и эффективно в борьбе с вирусами благодаря своему антиоксидантному свойству.

2. Куркума. Такая специя не только превратит цвет вашего напитка в приятный золотистый оттенок, но также и добавит ему полезные свойства. Он укрепит иммунитет, уменьшит воспаления и избавит от токсинов организм.

3. Апельсин и лимон. Эти фрукты отличаются своей способностью выводить вредные вещества из организма и укреплять иммунную систему. К тому же в 100 гр лимона содержится 53 мг витамина C, а это больше, чем половина суточной нормы.

4. Чёрный перец. Эта специя является так называемым катализатором — вещество, которое многократно приумножает действие остальных компонентов.

Как приготовить?

1 крупный апельсин

2 небольших лимона

полстакана нарезанного корня имбиря

2 чайных ложки куркумы

1/8 чайной ложки свежемолотого чёрного перца

1 чайная ложка оливкового масла (опционально)

1. Помойте апельсин и лимоны. Нарежьте их крупными кусками. Не стоит снимать кожуру, поскольку в ней содержится до 70% полезных веществ.

2. В смесь добавьте имбирь, куркуму и перец.

3. Все ингредиенты поместите в соковыжималку или блендер.

4. Полученную смесь разделите на две порции. Принимайте по одной в день.