Рецепт дня: рассказываем, как сделать витаминный напиток для укрепления иммунитета

Устойчивость к вирусам необходима всегда.
Особенно в период, когда ВОЗ объявил о пандемии
Не стоит забывать, что защита должна быть не только внешней, в виде антисептиков и масок, но также и внутренней. К слову, именно от последней в большей мере зависит сила вашего иммунитета. Защитить организм изнутри поможет витаминный напиток, который можно приготовить дома за пару минут.
Для него вам понадобятся всего 5 ингредиентов. Их с лёгкостью можно найти в ближайшем супермаркете:
1. Имбирь. Это растение способно защитить организм от воспалений и эффективно в борьбе с вирусами благодаря своему антиоксидантному свойству.
2. Куркума. Такая специя не только превратит цвет вашего напитка в приятный золотистый оттенок, но также и добавит ему полезные свойства. Он укрепит иммунитет, уменьшит воспаления и избавит от токсинов организм.
3. Апельсин и лимон. Эти фрукты отличаются своей способностью выводить вредные вещества из организма и укреплять иммунную систему. К тому же в 100 гр лимона содержится 53 мг витамина C, а это больше, чем половина суточной нормы.
4. Чёрный перец. Эта специя является так называемым катализатором — вещество, которое многократно приумножает действие остальных компонентов.
Как приготовить?
1 крупный апельсин
2 небольших лимона
полстакана нарезанного корня имбиря
2 чайных ложки куркумы
1/8 чайной ложки свежемолотого чёрного перца
1 чайная ложка оливкового масла (опционально)
1. Помойте апельсин и лимоны. Нарежьте их крупными кусками. Не стоит снимать кожуру, поскольку в ней содержится до 70% полезных веществ.
2. В смесь добавьте имбирь, куркуму и перец.
3. Все ингредиенты поместите в соковыжималку или блендер.
4. Полученную смесь разделите на две порции. Принимайте по одной в день.