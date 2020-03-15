Chevrolet показала модернизированный кроссовер Traverse

Источник материала: Tut.by

5,2-метровый Traverse — это ответ Chevrolet таким моделям как Ford Explorer и Toyota Highlander. В Америке второе поколение «паркетника» дебютировало в 2017 году — пора обновляться.





Что принесла плановая модернизация? Во-первых, это измененный гриль радиаторной решетки, обрамленный новыми светодиодными (уже «в базе») фарами, переоформленный передний бампер и иной рисунок задней светотехники. Доступны четыре новых варианта колесных дисков.









В салоне — новая обивка сидений и преобразившаяся приборная панель, получившая 8-дюймовым информационный дисплей с цифровым спидометром. Также обновление принесло расширенный набор электронных помощников — все комплектации Traverse теперь имеют комплекс автоматического торможения, реагирующий на пешеходов, систему активного удержания в полосе и автомат переключения дальнего/ближнего света. А вот адаптивный круиз-контроль останется уделом самых богато оснащенных вариантов Traverse.





В техническом плане все, по всей видимости, осталось без изменений — по крайней мере, информацией на этот счет компания не поделилась. Дореформенный Traverse, напомним, располагает 3,6-литровым V6 (314 л.с. и 360 Нм крутящего момента) в паре с 9-ступенчатым «автоматом». Привод базовых версий — передний, за доплату — трансмиссия с многодисковой муфтой подключения задней оси.





На американский рынок обновленный Traverse выйдет в конце этого года. Стоимость компания озвучит ближе к моменту рыночного дебюта.