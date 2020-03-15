ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский рубль ждет новый виток девальвации? Прогноз на неделю

15.03.2020 12:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Динамика курсов валют на БВФБ будет по-прежнему определяться изменением их взаимных курсов на мировом рынке, то есть российский рубль может подешеветь, а доллар и евро — подорожать, пишет select.by.

Белорусский рубль ждет новый виток девальвации? Прогноз на неделю
7–8 марта Саудовская Аравия начала ценовую войну на рынке нефти, что привело к падению цен на нефть и обвалу курса российского рубля. Самое значительное падение курса российского рубля против белорусского на БВФБ, и нашего рубля против доллара и евро произошло 9 марта, когда в России был выходной день, и торги на Московской бирже не проводились.

Белорусский рубль может продолжить девальвироваться


При этом стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля почти не изменилась. Произошло это, скорее всего, благодаря валютным интервенциям Нацбанка. Курсы валют на БВФБ в течение недели менялись симметрично, и по итогам недели российский рубль подешевел примерно на такую же величину (на 3,8%), насколько подорожали доллар и евро (на 4,5% и 3,9% соответственно).

Премьер-министр РБ Сергей Румас 9 марта выступил с успокоительными заявлениями. Он сказал, что в настоящее время еще нельзя оценить все последствия девальвации российского рубля, а Нацбанк будет следовать рыночным тенденциям, и не станет искусственно сдерживать белорусский рубль, что позволит избежать излишних расходов золотовалютных резервов.

Начальник управления информации и общественных связей — пресс-секретарь Нацбанка Александр Тимошенко выступил с похожим заявлением. Он упомянул о плавающем курсе белорусского рубля и сказал, что Нацбанк не устанавливает каких-либо целей по курсу белорусского рубля и темпам его изменения.

Александр Тимошенко подчеркнул, что в Нацбанке ожидают изменения динамики курса белорусского рубля по мере ослабления внешних негативных факторов.

В целом ситуация для белорусского рубля кажется неблагоприятной, так как вопрос о поставках российской нефти в Беларусь остается открытым. Правда, появилась информация о том, что пять небольших российских нефтяных компаний в марте поставят в РБ около 200 тыс. тонн нефти.

Кроме того, премьер-министр РБ Сергей Румас 11 марта встретился со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным, и сделал тому какое-то новое предложение о покупке российской нефти, учитывающие изменение ситуации на нефтяном рынке.

В то же время, Сергей Румас подчеркнул, что руководство страны приняло решение, что все равно минимум по одному танкеру на каждый НПЗ в месяц надо покупать вне зависимости от того, удастся договориться с Российской Федерацией или нет.

В ближайшие дни ожидать изменения позиции Нацбанка, который стремится удерживать стоимость валютной корзины, не стоит.

Национальный банк спас рубль от девальвации.. в феврале


По-видимому, в банке решили переждать смутное время на мировых рынках, не позволяя белорусскому рублю упасть против доллара и евро больше, чем это наблюдается сейчас. То есть, можно ожидать, что в случае дальнейшего падения цен на нефть на мировом рынке, что вполне вероятно, подешевеет и российский рубль на БВФБ. Это приведет к укреплению доллара и евро.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Динамика курсов валют на БВФБ будет по-прежнему определяться изменением их взаимных курсов на мировом рынке, то есть российский рубль может подешеветь, а доллар и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Chevrolet показала модернизированный кроссовер Traverse
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика