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Вячеслав Глеб: у брата было больше девушек, чем голов за сборную. За "националку" он мало забивал

15.03.2020 13:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В студию программы "Макаенка, 9" на канале "Беларусь 1" был приглашен знаменитый белорусский футболист Александр Глеб, недавно объявивший о завершении карьеры.




- На презентации документального фильма о нем репортер спросил Вячеслава Глеба по поводу статистических выкладок его родного брата.

- Чего было больше у Александра Глеба — голов в составе сборной Беларуси или девушек?

- Девушек. За сборную он мало забивал.
 
 
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В студию программы "Макаенка, 9" на канале "Беларусь 1" был приглашен знаменитый белорусский футболист Александр Глеб, недавно объявивший о завершении карьеры.
 
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