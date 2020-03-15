Все страны-соседки Беларуси, кроме России, временно закрывают свои границы

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, страны-соседки Беларуси закрывают границы и вводят запрет на въезд иностранцев. Причина – угроза распространения коронавируса.

В частности, в Литве карантин вводится с полночи 16 марта. Предварительно, он продлится до 30 марта. С 17 марта по 14 апреля прекращаются пассажирские перевозки в Латвию. У латвийцев есть два дня, чтобы вернуться в страну – позже с этим будут проблемы.

Ограничительные меры вводятся и в Украине. С 16 марта иностранцев и лиц без гражданства не будут пропускать через границу, в том числе и в рамках транзитного проезда. Предварительно, ограничения введены на две недели.

На 10 дней запрещен въезд иностранцам в Польшу, но меру могут продлить в зависимости от развития ситуации. Запрет действует с 15 марта.

Во всех случаях ограничиваются пассажирские перевозки. С каждым часом рейсов становится все меньше. Отменяются самолеты, поезда, автобусы. Продлится вся сложившаяся ситуация как минимум до начала апреля.

Граница с Россией по-прежнему открыта для передвижения. При этом количество рейсов в эту страну сокращается, но полностью маршруты не отменяются.