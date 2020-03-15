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Билл Гейтс решил уйти из Microsoft
15.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Решение известного миллиардера знаменует конец эпохи.
Основатель компании намерен полностью посвятить себя благотворительности в столь непростое для планеты время, сообщает «
Билл Гейтс, соучредитель и бывший генеральный директор Microsoft, покидает совет директоров компании. До 2000 года он занимал должность генерального директора компании, но оставил ее ради благотворительности и управления Фондом Билла и Мелинды Гейтс.
Теперь
«Для меня было огромной честью и привилегией работать и учиться у Билла на протяжении многих лет. Билл основал нашу компанию с верой в демократизирующую силу программного обеспечения и желанием решать самые насущные проблемы общества», — прокомментировала Наделла уход Билла Гейтса.
Хотя Гейтс по‑прежнему будет в некоторой степени связан с компанией, которую он основал, занимая должность консультанта по технологиям, он абсолютно отстраняется от управления
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Решение известного миллиардера знаменует конец эпохи. Основатель компании намерен полностью посвятить себя благотворительности в столь непростое для планеты...
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