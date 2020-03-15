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Билл Гейтс решил уйти из Microsoft

15.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Билл Гейтс решил уйти из Microsoft

Решение известного миллиардера знаменует конец эпохи.

Основатель компании намерен полностью посвятить себя благотворительности в столь непростое для планеты время, сообщает «Популярная Механика».

Билл Гейтс, соучредитель и бывший генеральный директор Microsoft, покидает совет директоров компании. До 2000 года он занимал должность генерального директора компании, но оставил ее ради благотворительности и управления Фондом Билла и Мелинды Гейтс.

Теперь миллиардер принял решение выйти и из состава совета директоров, по сути, покинув компанию. В пресс-релизе говорится о желании «посвятить больше времени своим благотворительным приоритетам». Но Гейтс по‑прежнему будет являться «технологическим консультантом» нынешнего генерального директора Сатьи Наделлы, что, впрочем, ни к чему его не обязывает. К слову, консультантом Наделлы Гейтс стал по просьбе самого Сатьи после своего ухода с поста председателя совета директоров Microsoft в 2014 году.

«Для меня было огромной честью и привилегией работать и учиться у Билла на протяжении многих лет. Билл основал нашу компанию с верой в демократизирующую силу программного обеспечения и желанием решать самые насущные проблемы общества», — прокомментировала Наделла уход Билла Гейтса.

Хотя Гейтс по‑прежнему будет в некоторой степени связан с компанией, которую он основал, занимая должность консультанта по технологиям, он абсолютно отстраняется от управления Microsoft. А это, как ни крути, — конец эпохи.

www.popmech.ru

 
 
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Решение известного миллиардера знаменует конец эпохи. Основатель компании намерен полностью посвятить себя благотворительности в столь непростое для планеты...
 
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