Глава Европарламента: Европа не знала такого кризиса, как эпидемия Covid-19, со Второй мировой войны

"Интерфакс" . "Европа не знала столь драматичного кризиса с окончания Второй мировой войны. Наконец, сегодня Европейский союз принимает меры", - заявил в субботу глава Европарламента по поводу объявления накануне Европейской комиссией пакета мер по борьбе против распространения коронавируса и противодействию экономическим последствиям пандемии, пишет





"Пакет мер, разработанный Европейской комиссией, по борьбе против коронавируса является шагом в правильном направлении", - написал в своем заявлении Сассоли, отправившийся неделю назад на добровольный карантин после поездки в Италию.





По его словам, "ситуация столь серьезна, что никакое отдельное европейское правительство не могло бы рассчитывать справиться с этим в одиночку".





Сассоли отметил две задачи, на которые указали предложенные меры - "спасти человеческие жизни", обеспечив медицинскую часть ответа на вызов эпидемии, и "спасти рабочие места, предприятия, экономику", прекратив режим жесткой экономии. Страны должны расходовать столько, сколько им необходимо для поддержки рабочих, служащих, бизнесменов, предприятий и банков, считает глава Европарламента.





Он отметил, что, помимо обязательств государств-членов, меры Европейской комиссии предлагают 37 млрд евро ликвидности из бюджета ЕС. Кроме того, важен факт разрешения гибкого подхода к пакту стабильности и экономического роста и государственной помощи секторам и предприятиям.





Председатель ЕП заявил, что теперь Совет ЕС и Европарламент должны одобрить эти предложения Еврокомиссии.





"Могу вас заверить, что парламент сделает это, как можно раньше", - пообещал он.





"Для спасения наших стран мы должны сделать так, чтобы Европа функционировала. И нам надо будет сделать еще больше. С сегодняшнего дня ключевым словом Европы является "солидарность". Никто не останется один, и никто не будет действовать один", - говорится в заявлении председателя Европейского парламента Сассоли.





Как сообщалось, 13 марта глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Брюсселе с объявлением исключительных мер медицинского и экономического характера для противодействия ЕС эпидемии коронавируса Covid-19.





"Мы сделаем всё, что необходимо, чтобы помочь европейцам и европейской экономике", - заверила фон дер Ляйен на пресс-конференции в минувшую пятницу.



