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Глава Европарламента: Европа не знала такого кризиса, как эпидемия Covid-19, со Второй мировой войны

15.03.2020 13:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Европейского парламента (ЕП) Давид Сассоли видит в эпидемии коронавируса беспрецедентную со времен Второй мировой войны угрозу Европе.

"Европа не знала столь драматичного кризиса с окончания Второй мировой войны. Наконец, сегодня Европейский союз принимает меры", - заявил в субботу глава Европарламента по поводу объявления накануне Европейской комиссией пакета мер по борьбе против распространения коронавируса и противодействию экономическим последствиям пандемии, пишет "Интерфакс".

"Пакет мер, разработанный Европейской комиссией, по борьбе против коронавируса является шагом в правильном направлении", - написал в своем заявлении Сассоли, отправившийся неделю назад на добровольный карантин после поездки в Италию.

По его словам, "ситуация столь серьезна, что никакое отдельное европейское правительство не могло бы рассчитывать справиться с этим в одиночку".

Сассоли отметил две задачи, на которые указали предложенные меры - "спасти человеческие жизни", обеспечив медицинскую часть ответа на вызов эпидемии, и "спасти рабочие места, предприятия, экономику", прекратив режим жесткой экономии. Страны должны расходовать столько, сколько им необходимо для поддержки рабочих, служащих, бизнесменов, предприятий и банков, считает глава Европарламента.

Он отметил, что, помимо обязательств государств-членов, меры Европейской комиссии предлагают 37 млрд евро ликвидности из бюджета ЕС. Кроме того, важен факт разрешения гибкого подхода к пакту стабильности и экономического роста и государственной помощи секторам и предприятиям.

Председатель ЕП заявил, что теперь Совет ЕС и Европарламент должны одобрить эти предложения Еврокомиссии.

"Могу вас заверить, что парламент сделает это, как можно раньше", - пообещал он.

"Для спасения наших стран мы должны сделать так, чтобы Европа функционировала. И нам надо будет сделать еще больше. С сегодняшнего дня ключевым словом Европы является "солидарность". Никто не останется один, и никто не будет действовать один", - говорится в заявлении председателя Европейского парламента Сассоли.

Как сообщалось, 13 марта глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Брюсселе с объявлением исключительных мер медицинского и экономического характера для противодействия ЕС эпидемии коронавируса Covid-19.

"Мы сделаем всё, что необходимо, чтобы помочь европейцам и европейской экономике", - заверила фон дер Ляйен на пресс-конференции в минувшую пятницу.
 
 
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Председатель Европейского парламента (ЕП) Давид Сассоли видит в эпидемии коронавируса беспрецедентную со времен Второй мировой войны угрозу Европе.
 
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