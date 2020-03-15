Как защитить себя от коронавируса? Рекомендации ВОЗ

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Что такое короновирус?

Коронавирусы — это большое семейство вирусов, вызывающих заболевания органов дыхания. Из статьи можно узнать о том, как они проявляются и передаются, а также прочитать советы, как не заразиться и каким мифам не стоит верить.

Вся актуальная информация о новом коронавирусе также доступна на сайте ВОЗ: who.int

В конце декабря 2019 года в Китае появился штамм коронавируса, не встречавшийся раньше у человека, — новый коронавирус. 90% случаев было выявлено в Китае, в основном в одной провинции, однако сейчас случаи зарегистрированы более чем в 80 странах и территориях мира.

К обычным признакам заражения относится повышенная температура тела, кашель, одышка и нарушение дыхания. Обнаружив у себя подобные симптомы, не паникуйте. Обратитесь в медицинское учреждение и обсудите план действий, если вы были в странах или на территориях со случаями передачи вируса и контактировали с заболевшими. Это не значит, что у вас вирус, но будет полезным провериться.

В сложных случаях инфекция, вызванная новым коронавирусом, может привести к пневмонии, тяжёлому острому респираторному синдрому (лёгочной недостаточности), почечной недостаточности и к смерти.

Как передаётся коронавирус?

Коронавирус передаётся от человека к человеку при близком контакте с больным — чаще всего с такими симптомами, как кашель и чихание. Учёные продолжают исследовать, как долго вирус может сохранять жизнеспособность на предметах. Однако речь про небольшие промежутки времени — так что письма и посылки не опасны для людей.

Как избежать заражения коронавирусом?

Всемирная организация здравоохранения предлагает набор рекомендаций по профилактике инфекций. Они помогают уменьшить риск заражения целым рядом болезней, в том числе новым коронавирусом.

Регулярно мойте руки с мылом и водой или используйте антисептические средства на спиртовой основе.

При чихании и кашле прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой или согнутым локтём. После этого важно сразу выкидывать салфетку и мыть руки.

Старайтесьне трогать руками глаза, нос и рот — это входные ворота для вируса.

Держитесь на расстоянии от людей с кашлем, повышенной температурой и другими симптомами заболеваний органов дыхания.

Избегайте прямого контакта с животными в дикой природе и на фермах.

Подвергайте тщательной термической обработке мясо и яйца.

При повышении температуры, кашле и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью.

Мифы о коронавирусе

Вспышки новых инфекций, в том числе вирусных, часто приводят к распространению недостоверной информации об их симптомах, передаче и лечении. Всемирная организация здравоохранения опровергла популярные мифы о новом коронавирусе.

Почта из Китая не представляет угрозы — новым коронавирусом нельзя заразиться через письма и посылки.

На данный момент нет никаких доказательств, что домашние животные — например, собаки или кошки — могут быть переносчиками нового коронавируса.

Вакцины против пневмонии не защищают от нового коронавируса. Для него требуется специальная вакцина, которую прямо сейчас разрабатывают учёные.

Не существует никаких доказательств, что чеснок, кунжутное масло, жидкость для полоскания рта или солевой раствор для носа помогают в борьбе с вирусом.

Новый коронавирус не лечится антибиотиками. Их могут назначить, если вирус привёл к развитию бактериальных инфекций — только против них и действуют антибиотики.

На данный момент специальных лекарств для профилактики или лечения нового коронавируса нет — учёные работают над их созданием. Тем не менее обращаться к врачу необходимо каждому пациенту. Медицинская помощь поможет облегчить симптомы и не допустить дальнейшего развития заболевания.

Как защитить себя от короновируса?

Следите за новейшей информацией о вспышке COVID-19, которую можно найти на веб-сайте ВОЗ, а также получить от органов общественного здравоохранения вашей страны и населенного пункта. Наибольшее число случаев COVID-19 по-прежнему выявлено в Китае, тогда как в других странах отмечаются вспышки локального характера. В большинстве случаев заболевание характеризуется легким течением и заканчивается выздоровлением, хотя встречаются осложнения. Защитить свое здоровье и здоровье окружающих можно, соблюдая следующие правила:

Регулярно мойте руки



Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом.

Зачем это нужно? Если на поверхности рук присутствует вирус, то обработка рук спиртосодержащим средством или мытье их с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек, болеющий респираторной инфекцией, такой как 2019-nCoV, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко к такому человеку, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь содержащими инфекцию руками к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Прикрывание рта и носа при кашле и чихании позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью

Если вы посещали районы Китая, где регистрируется 2019-nCoV, или тесно общались с кем-то, у кого после поездки из Китая наблюдаются симптомы респираторного заболевания, сообщите об этом медицинскому работнику.

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания требуют незамедлительного обращения за медицинской помощью, поскольку могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые различные причины, среди которых в зависимости от совершенных пациентом поездок и его контактов может быть 2019-nCoV.

Следите за новейшей информацией и выполняйте рекомендации медицинских специалистов

Следите за новейшей информацией о COVID-19. Выполняйте рекомендации специалистов, центральных и местных органов общественного здравоохранения, а также организации, в которой вы работаете, по защите себя и окружающих от COVID-19.

Зачем это нужно? У центральных и местных органов здравоохранения имеется самая актуальная информация о динамике заболеваемости COVID-19 в вашем районе. Они могут выдать наиболее подходящие рекомендации о мерах индивидуальной защиты для жителей вашего района.

Меры индивидуальной защиты для тех, кто недавно (в последние 14 дней) посещал районы распространения COVID-19

Следуйте рекомендациям, представленным выше.

Если вы почувствовали себя плохо, оставайтесь дома до выздоровления, даже если у вас легкие симптомы заболевания, например, головная боль или небольшой насморк. Зачем это нужно? Воздерживаясь от контакта с окружающими и не посещая лечебные учреждения, вы помогаете этим учреждениям работать эффективнее и защищаете себя и окружающих от возможного заражения COVID-19 или другими вирусными инфекциями.

Воздерживаясь от контакта с окружающими и не посещая лечебные учреждения, вы помогаете этим учреждениям работать эффективнее и защищаете себя и окружающих от возможного заражения COVID-19 или другими вирусными инфекциями. Если у вас повышенная температура тела, кашель и затруднение дыхания, не откладывайте обращение за медицинской помощью, так как эти симптомы могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Сначала позвоните в медицинское учреждение и сообщите обо всех последних поездках или контактах с путешествующими людьми. Зачем это нужно? Обращение за медицинской помощью по телефону позволит специалистам оперативно направить вас в подходящее лечебное учреждение. Кроме того, это поможет избежать возможного распространения COVID-19 и других вирусных инфекций.

Самые распространенные вопросы ВОЗ

Вопрос: Учитывая новый коронавирус, нужно ли воздерживаться от рукопожатий?

Ответ: Да. Вирусы, вызывающие респираторные заболевания, могут передаваться при рукопожатии и прикосновении к глазам, носу и рту. В знак приветствия машите рукой, делайте кивок или поклон.

Вопрос: Каким образом следует приветствовать людей, не рискуя при этом заразиться новым коронавирусом?

Ответ: Способ приветствия, исключающий физический контакт, является самым безопасным с точки зрения профилактики COVID 19. Когда вы машете рукой, делаете кивок или поклон, вы приветствуете людей безопасным способом.

Вопрос: Эффективно ли ношение резиновых перчаток в общественных местах в качестве меры профилактики новой коронавирусной инфекции?

Ответ: Нет. Вы в большей степени защищены от COVID 19, когда не пользуетесь резиновыми перчатками, но моете руки, чем когда носите перчатки. Возбудитель коронавирусной инфекции COVID 19 может загрязнить резиновые перчатки. Прикасаясь после этого к лицу, вы перенесете вирус с поверхности перчаток на лицо и подвергнете себя риску заражения.

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