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Белорусы второй год подряд безмедально заканчивают Кубок мира по биатлону

15.03.2020 14:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусы второй год подряд безмедально заканчивают Кубок мира по биатлону
Денис Костюченко / Белорусская федерация биатлона

В Финляндии завершился розыгрыш Кубка мира. Сезон должен был завершиться на следующей неделе в норвежском Холменколлене, однако из-за угрозы распространения коронавируса было принято решение сократить программу.

Победителем розыгрыша Кубка мира у мужчин второй год подряд стал норвежец Йоханнес Тингнес Бё. Он всего на два балла опередил именитого француза Мартена Фуркада, который принял решение завершить свою профессиональную карьеру.

Белорусы второй год подряд безмедально заканчивают Кубок мира по биатлону Белорусы завоевали четыре медали по итогам чемпионата Европы по биатлону

У женщин главный трофей разыграли норвежка Тирил Экхоф и итальянка Доротея Вирер. С небольшим перевесом Кубок мира завоевала спортсменка из Италии, сделав это второй сезон подряд. Попрощалась с большим спортом и легендарная финская биатлонистка Кайса Макарайнен.

БЕЛОРУСЫ

Белорусские биатлонисты в Кубке мира добились значительного прогресса по сравнению с прошлым сезоном. Антон Смольский занял 36-е место, Роман Елетнов – 42-е, Сергей Бочарников – 48-е, Никита Лобастов – 66-е, Максим Воробей – 81-е. В прошлом году лучшим из наших спортсменов в общем зачете был Владимир Чепелин – 59-е место.

Интересно, что 36-е место Антона Смольского в общем зачете – это лучший показатель у мужчин за последние пять сезонов. В 2015 году на той же 36-й позиции финишировал Юрий Лядов. Кроме того, мужчины добились прогресса в Кубке наций. Впервые за 11 сезонов наши парни вошли в десятку лучших и в следующем году смогут выставлять на спринт и индивидуальные гонки не по четыре человека, а по пять.

А вот у женщин наблюдается регресс. Лучшая из наших спортсменок в общем зачете Ирина Кривко заняла 29-е место. В прошлом сезоне у лидера команды было 15-е место. Елена Кручинкина заняла в этом сезоне 49-е место в общем зачете, Анна Сола – 59-е, Динара Алимбекова – 76-е. В Кубке наций наши девушки заняли 12-е место и не сумели вернуть квоту в пять человек. Так низко в Кубке наций наша женская сборная не была никогда.

Примечательно, что второй сезон подряд белорусские биатлонисты не могут завоевать медали Кубка мира и чемпионатов мира. Лучший результат в личных гонках среди белорусов в этом году показала Анна Сола, став четвертой в спринте в Рупольдинге. Кроме того, Ирина Кривко трижды попадала в десятку сильнейших.

У мужчин лучший показатель в личных гонках за сезон в Кубке мира – 14-е место. Роман Елетнов показал такой результат в спринте в Оберхофе, а Антон Смольский – в гонке преследования в Контиолахти. Относительно хорошо удались наши парням эстафеты – пять попаданий в десятку. Наивысший результат – пятое место в Оберхофе. Последний раз так высоко в эстафетах белорусы были более 10 лет назад.

Пока последняя награда на Кубке мира для белорусской команды датируется мартом 2018 года, когда Дарья Домрачева выиграла свою заключительную гонку в профессиональной карьере.

По плану новый сезон Кубка мира по биатлону стартует в том же Контиолахти в конце ноября 2020 года.

Белорусы второй год подряд безмедально заканчивают Кубок мира по биатлону
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В финском Контиолахти подошел к концу розыгрыш очередного Кубка мира сезона 2019-2020.
 
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