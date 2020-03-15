Белорусы второй год подряд безмедально заканчивают Кубок мира по биатлону

Источник материала: Аргументы и факты

В Финляндии завершился розыгрыш Кубка мира. Сезон должен был завершиться на следующей неделе в норвежском Холменколлене, однако из-за угрозы распространения коронавируса было принято решение сократить программу.

Победителем розыгрыша Кубка мира у мужчин второй год подряд стал норвежец Йоханнес Тингнес Бё. Он всего на два балла опередил именитого француза Мартена Фуркада, который принял решение завершить свою профессиональную карьеру.

У женщин главный трофей разыграли норвежка Тирил Экхоф и итальянка Доротея Вирер. С небольшим перевесом Кубок мира завоевала спортсменка из Италии, сделав это второй сезон подряд. Попрощалась с большим спортом и легендарная финская биатлонистка Кайса Макарайнен.

БЕЛОРУСЫ

Белорусские биатлонисты в Кубке мира добились значительного прогресса по сравнению с прошлым сезоном. Антон Смольский занял 36-е место, Роман Елетнов – 42-е, Сергей Бочарников – 48-е, Никита Лобастов – 66-е, Максим Воробей – 81-е. В прошлом году лучшим из наших спортсменов в общем зачете был Владимир Чепелин – 59-е место.

Интересно, что 36-е место Антона Смольского в общем зачете – это лучший показатель у мужчин за последние пять сезонов. В 2015 году на той же 36-й позиции финишировал Юрий Лядов. Кроме того, мужчины добились прогресса в Кубке наций. Впервые за 11 сезонов наши парни вошли в десятку лучших и в следующем году смогут выставлять на спринт и индивидуальные гонки не по четыре человека, а по пять.

А вот у женщин наблюдается регресс. Лучшая из наших спортсменок в общем зачете Ирина Кривко заняла 29-е место. В прошлом сезоне у лидера команды было 15-е место. Елена Кручинкина заняла в этом сезоне 49-е место в общем зачете, Анна Сола – 59-е, Динара Алимбекова – 76-е. В Кубке наций наши девушки заняли 12-е место и не сумели вернуть квоту в пять человек. Так низко в Кубке наций наша женская сборная не была никогда.

Примечательно, что второй сезон подряд белорусские биатлонисты не могут завоевать медали Кубка мира и чемпионатов мира. Лучший результат в личных гонках среди белорусов в этом году показала Анна Сола, став четвертой в спринте в Рупольдинге. Кроме того, Ирина Кривко трижды попадала в десятку сильнейших.

У мужчин лучший показатель в личных гонках за сезон в Кубке мира – 14-е место. Роман Елетнов показал такой результат в спринте в Оберхофе, а Антон Смольский – в гонке преследования в Контиолахти. Относительно хорошо удались наши парням эстафеты – пять попаданий в десятку. Наивысший результат – пятое место в Оберхофе. Последний раз так высоко в эстафетах белорусы были более 10 лет назад.

Пока последняя награда на Кубке мира для белорусской команды датируется мартом 2018 года, когда Дарья Домрачева выиграла свою заключительную гонку в профессиональной карьере.

По плану новый сезон Кубка мира по биатлону стартует в том же Контиолахти в конце ноября 2020 года.