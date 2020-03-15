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Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём Конституции

15.03.2020 14:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Один из главных государственных праздников – День Конституции – отмечают 15 марта в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

История основного закона страны начинается с 15 марта 1994 года. Тогда её принял Верховный Совет. С тех пор главный документ неизменно служит правовой опорой независимости, гарантом прав и свобод граждан. С праздником белорусов поздравил Президент.

Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём Конституции

Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём Конституции

Президент пожелал соотечественникам крепкого здоровья и счастья, а суверенной Беларуси  мира и процветания.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Один из главных государственных праздников – День Конституции – отмечают 15 марта в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ...
 
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