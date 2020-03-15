Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём Конституции

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Один из главных государственных праздников – День Конституции – отмечают 15 марта в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История основного закона страны начинается с 15 марта 1994 года. Тогда её принял Верховный Совет. С тех пор главный документ неизменно служит правовой опорой независимости, гарантом прав и свобод граждан. С праздником белорусов поздравил Президент.









Президент пожелал соотечественникам крепкого здоровья и счастья, а суверенной Беларуси – мира и процветания.