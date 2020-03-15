Источник материала: Ежедневник

В условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Google призвала сотрудников работать из дома, «если специфика работы это позволяет».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Google попросила сотрудников работать дома В условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Google призвала сотрудников работать из дома, «если специфика работы это позволяет».

Об этомсообщили в пресс-службе компании.Некоторым пользователям при установке одного из сервисов Google — программного обеспечения Hangouts для видеоконференций и обмена сообщениями — пришло уведомление о том, что корпорация ограничит работу службы поддержки для профилактики распространения COVID-19. Компания предупредила, что ожидание ответа специалистов службы может занять больше времени.В блоге гендиректора Google Сундара Пичаи говорится, что компания по мере развития ситуации с коронавирусом будет «искать новые способы поддержки пользователей, партнеров, клиентов и сообществ».