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Google попросила сотрудников работать дома
15.03.2020 14:28 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Google призвала сотрудников работать из дома, «если специфика работы это позволяет».Об этом
Некоторым пользователям при установке одного из сервисов Google — программного обеспечения Hangouts для видеоконференций и обмена сообщениями — пришло уведомление о том, что корпорация ограничит работу службы поддержки для профилактики распространения COVID-19. Компания предупредила, что ожидание ответа специалистов службы может занять больше времени.
В блоге гендиректора Google Сундара Пичаи говорится, что компания по мере развития ситуации с коронавирусом будет «искать новые способы поддержки пользователей, партнеров, клиентов и сообществ».
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В условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Google призвала сотрудников работать из дома, «если специфика работы это позволяет».
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