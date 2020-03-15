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Google попросила сотрудников работать дома

15.03.2020 14:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Google призвала сотрудников работать из дома, «если специфика работы это позволяет».

Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Некоторым пользователям при установке одного из сервисов Google — программного обеспечения Hangouts для видеоконференций и обмена сообщениями — пришло уведомление о том, что корпорация ограничит работу службы поддержки для профилактики распространения COVID-19. Компания предупредила, что ожидание ответа специалистов службы может занять больше времени.

В блоге гендиректора Google Сундара Пичаи говорится, что компания по мере развития ситуации с коронавирусом будет «искать новые способы поддержки пользователей, партнеров, клиентов и сообществ».

 
 
 
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В условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Google призвала сотрудников работать из дома, «если специфика работы это позволяет».
 
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