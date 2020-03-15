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Для здоровья пятачков. Несколько советов для владельцев личных подсобных хозяйств

15.03.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Для здоровья пятачков. Несколько советов для владельцев личных подсобных хозяйств

Африканская чума свиней (АЧС) –  это болезнь домашних свиней и дикого кабана, вне зависимости от их пола, возраста и породы. Она может возникнуть в любое время года  и вызвать гибель  до 100% поголовья. Для людей же вирус АЧС не опасен.

По данным Международного эпизоотического бюро, в 2019 году на территории Польши было зарегистрировано 2179 очагов АЧС, в Румынии – 2313, в Венгрии – 1555, в Латвии – 361, в России – 141.

Согласно Решению Кореличского районного исполнительного комитета от 23 июля 2018 года № 422 «Об определении территорий, в  пределах которых запрещено содержать свиней физическим лицам в личных подсобных хозяйствах граждан, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальными предпринимателями, буферной зоной вокруг ЗАО «БиоМакс» Циринского сельсовета являются деревни Волоки и Мокрово, вокруг СК «Тарасовичи» КУСП «Черняховский – Агро» Турецкого сельсовета – деревни Велетово, Великая Слобода и Тарасовичи. Буферная зона вокруг СК «Комаровичи» СПК «Маяк – Заполье» Красненского сельсовета  – деревни Кальчичи, Комаровичи и Погорье.

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2013 года  № 758, для профилактики АЧС владельцы личных подсобных хозяйств обязаны:

– оградить подсобные хозяйства в целях недопущения проникновения туда диких животных;

– не завозить свиней из других районов без согласования с государственной ветеринарной службой;

– оборудовать при входе в помещение дезковрики, место для мойки и дезинфекции рук и содержать территорию хозяйства в чистоте;

– один раз в 10 дней обрабатывать свиней и помещение для их содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох) и постоянно вести борьбу с мышевидными грызунами;

– немедленно сообщать обо всех случаях заболевания и падежа свиней      специалистам  государственной ветеринарной службы или в местный исполнительный территориальный орган;

– при обнаружении трупов дикого кабана необходимо срочно уведомить работников районной ветстанции (телефоны: 3-15-09, 3-15-24) или местный исполнительный орган.

Виктор КРИВОНОС,

ветеринарный врач – эпизоотолог ГУ «Кореличская райветстанция»

 
 
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Африканская чума свиней (АЧС) –  это болезнь домашних свиней и дикого кабана, вне зависимости от их пола, возраста и породы.
 
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