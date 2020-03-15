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Узнаете себя? Пользователи соцсетей показали фотографии с их первой школьной линейки

15.03.2020 14:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

А вы помните, как в первый раз пошли в первый класс? Солнышко светит, птички поют, учителя произносят вдохновляющую речь… Только вот всё это не радует, потому что пора уже мысленно готовится к суровым тяготам жизни. 

Хотя сейчас уже весна и самое время строить планы на лето, пользователи соцсетей вспомнили тот день, когда сделали свой первый шаг во взрослую жизнь. И детей с этих снимков очень легко понять. 

Им правда за 40? В соцсетях набирает популярность флешмоб красивых мам 

Узнаете себя? Пользователи соцсетей показали фотографии с их первой школьной линейки
Фото: vk.com/sonya.ebalada 

Узнаете себя? Пользователи соцсетей показали фотографии с их первой школьной линейки
Фото: vk.com/bogdanovaaa 

Узнаете себя? Пользователи соцсетей показали фотографии с их первой школьной линейки
Фото: vk.com/babytonight17 

Узнаете себя? Пользователи соцсетей показали фотографии с их первой школьной линейки
Фото: vk.com/an.vronsky 

Узнаете себя? Пользователи соцсетей показали фотографии с их первой школьной линейки
Фото: vk.com/feihoaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Павел Воля, Алёна Ланская, Ирина Аллегрова. Как выглядели знаменитости в школьные годы? 

Узнаете себя? Пользователи соцсетей показали фотографии с их первой школьной линейки
Фото: vk.com/id475905110 

Узнаете себя? Пользователи соцсетей показали фотографии с их первой школьной линейки
Фото: vk.com/id165131115 

Узнаете себя? Пользователи соцсетей показали фотографии с их первой школьной линейки
Фото: vk.com/ira211299 

Узнаете себя? Пользователи соцсетей показали фотографии с их первой школьной линейки
Фото: vk.com/missalisa29 

Узнаете себя? Пользователи соцсетей показали фотографии с их первой школьной линейки
Фото: vk.com/id499947845 

Узнаете себя? Пользователи соцсетей показали фотографии с их первой школьной линейки
Фото: vk.com/maryyram6 

Кстати, ранее мы показывали, как выглядели на школьных линейках дети знаменитостей.

В их числе сын Киркорова, дочь Лорак и сыновья Климовой (здесь подробнее).

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А вы помните, как в первый раз пошли в первый класс? Солнышко светит, птички поют, учителя произносят вдохновляющую речь… Только вот всё это не радует, потому что...
 
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