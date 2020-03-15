Узнаете себя? Пользователи соцсетей показали фотографии с их первой школьной линейки

Источник материала: СТВ

А вы помните, как в первый раз пошли в первый класс? Солнышко светит, птички поют, учителя произносят вдохновляющую речь… Только вот всё это не радует, потому что пора уже мысленно готовится к суровым тяготам жизни.

Хотя сейчас уже весна и самое время строить планы на лето, пользователи соцсетей вспомнили тот день, когда сделали свой первый шаг во взрослую жизнь. И детей с этих снимков очень легко понять.

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Фото: vk.com/sonya.ebalada



Фото: vk.com/bogdanovaaa



Фото: vk.com/babytonight17



Фото: vk.com/an.vronsky



Фото: vk.com/feihoaaaaaaaaaaaaaaaaa

Павел Воля, Алёна Ланская, Ирина Аллегрова. Как выглядели знаменитости в школьные годы?



Фото: vk.com/id475905110



Фото: vk.com/id165131115



Фото: vk.com/ira211299



Фото: vk.com/missalisa29



Фото: vk.com/id499947845



Фото: vk.com/maryyram6

Кстати, ранее мы показывали, как выглядели на школьных линейках дети знаменитостей.