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Узнаете себя? Пользователи соцсетей показали фотографии с их первой школьной линейки
Источник материала: СТВ
А вы помните, как в первый раз пошли в первый класс? Солнышко светит, птички поют, учителя произносят вдохновляющую речь… Только вот всё это не радует, потому что пора уже мысленно готовится к суровым тяготам жизни.
Хотя сейчас уже весна и самое время строить планы на лето, пользователи соцсетей вспомнили тот день, когда сделали свой первый шаг во взрослую жизнь. И детей с этих снимков очень легко понять.
Кстати, ранее мы показывали, как выглядели на школьных линейках дети знаменитостей.
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А вы помните, как в первый раз пошли в первый класс? Солнышко светит, птички поют, учителя произносят вдохновляющую речь… Только вот всё это не радует, потому что...
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