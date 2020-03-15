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Минздрав объяснил, почему в Беларуси не планируют закрывать школы и границы

15.03.2020 14:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Министерство здравоохранения обосновало принимаемые в Беларуси меры против распространения Covid-19. 

Как сообщает Минздрав, закрытие границ не поможет сдержать коронавирус, поскольку из 8 завозных случаев 7 было выявлено у белорусов, вернувшихся из других стран. 

Кроме того, считает Минздрав, с точки зрения морально-этических принципов будет неправильно не впустить в Беларусь её граждан, которые сейчас учатся или работают за границей. 

Закрывать сады и школы не планируется, поскольку среди детей меньше заболеваемость коронавирусом и не было зарегистрировано ни одного летального случая. 

Если же учреждения образования и воспитания будут закрыты, то дети, предполагает Минздрав, останутся под присмотром бабушек и дедушек, у которых вероятность заболеть вирусными инфекциями намного выше. 

Переводить студентов очного обучения на домашнее обучение также не самый рациональный шаг, считает Минздрав. Две недели студенты БНТУ находятся на дистанционном обучении. Основная масса молодёжи не уделяет всё своё время образовательному процессу, а активно посещает места массового пользования, устраивает вечеринки и общается между собой. 

Дальнейшее объяснение Минздрава о принимаемых в Беларуси мерах против распространения коронавируса читайте здесь

Ранее стало известно, что предварительный тест на коронавирус у пяти студентов БГУ дал положительный результат. 

Всего в медучреждение были направлены 240 учащихся и преподавателей – подробнее здесь

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Новости Беларуси. Министерство здравоохранения обосновало принимаемые в Беларуси меры против распространения Covid-19.  Как сообщает Минздрав, закрытие границ не...
 
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