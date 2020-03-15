ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коронавирус не помеха: клубы КХЛ, кроме финского «Йокерита», решили продолжить чемпионат

15.03.2020 14:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

7 из 8 клубов КХЛ, попавшие во второй раунд Кубка Гагарина, провели удаленное совещание друг с другом.

По информации «Спорт-Экспресс», 7 из 8 клубов Континентальной хоккейной лиги, попавшие во второй раунд Кубка Гагарина, провели удаленное совещание друг с другом, после чего выработали единое мнение продолжить выступление в плей-офф.

По единому мнению руководителей, если в России не введен карантин и запрет на массовые мероприятия, сезон можно продолжать, соблюдая рекомендации Роспотребнадзора, Минздрава и региональных органов власти по поддержанию мер против эпидемии коронавируса, введенных правительством РФ до 1 апреля, и дальнейшее проведение турнира не несет в себе угрозу для здоровья зрителей и участников.

Второй раунд плей-офф КХЛ должен стартовать во вторник, 17 марта. Пары выглядят так: ЦСКА — «Динамо», СКА — «Йокерит», «Ак Барс» — «Салават Юлаев», «Барыс» — «Сибирь».

Однако в субботу финский «Йокерит» объявил о том, что снимается с чемпионата.

— Исключительные времена требуют исключительных решений. Здоровье и благосостояние людей и общества имеют первостепенное значение, поэтому «Йокерит» хочет взять на себя ответственность по этому вопросу. Мы приняли это тщательно взвешенное решение с докторами команды и игроками, и вместе пришли к такому заключению. Это очень сложное, но необходимое решение, — отметил президент и генеральный менеджер клуба Яри Курри.

Снятие «Йокерита» создает беспрецедентную ситуацию. Если не останавливать чемпионат, что делать с парой, в котором играет СКА? Должны ли петербуржцы автоматически проходить дальше? В конце концов, возвращать в плей-офф проигравший «Йокериту» «Локомотив» было бы еще более странно.

Проблема «Йокерита» — не единственная. ЦСКА и «Динамо» из-за указа Сергея Собянина могут проводить матчи в присутствии максимум пяти тысяч участников и болельщиков — в первом раунде это решение привело к тому, что московское дерби «Динамо» и «Спартака» и вовсе состоялось без зрителей.

В Петербурге ограничение еще более жесткое — не более тысячи человек на массовых мероприятиях.

В Казани матчи против «Салавата» планировалось проводить без зрителей.


Казахстанская федерация хоккея ввела ряд мер в стране в связи с распространением коронавируса. Согласно сообщению на официальном сайте федерации, с 15 марта проведение любых матчей на территории Казахстана должно быть приостановлено на неопределенный срок. Данная мера, очевидно, затронет матчи между «Барысом» и «Сибирью». По данным sports.kz, существует вероятность проведения всей серии в Новосибирске или переноса матчей на две недели.
 
Итог: из восьми участников второго раунда один снялся, а еще пять из оставшихся семи (цифра грозит увеличиться) могут проводить матчи с ограничениями.

Очевидно, что до старта этих серий КХЛ предстоит вынести какое-то решение. Либо остановить/отменить плей-офф, либо проводить большую часть игр без зрителей, надеясь, что ситуация в России с коронавирусом не ухудшится.

 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 из 8 клубов КХЛ, попавшие во второй раунд Кубка Гагарина, провели удаленное совещание друг с другом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему во время пандемии важнее всего защитить родителей, бабушек и дедушек. Ответ одной картинкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика