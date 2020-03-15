Коронавирус не помеха: клубы КХЛ, кроме финского «Йокерита», решили продолжить чемпионат

По информации «Спорт-Экспресс», 7 из 8 клубов Континентальной хоккейной лиги, попавшие во второй раунд Кубка Гагарина, провели удаленное совещание друг с другом, после чего выработали единое мнение продолжить выступление в плей-офф.





По единому мнению руководителей, если в России не введен карантин и запрет на массовые мероприятия, сезон можно продолжать, соблюдая рекомендации Роспотребнадзора, Минздрава и региональных органов власти по поддержанию мер против эпидемии коронавируса, введенных правительством РФ до 1 апреля, и дальнейшее проведение турнира не несет в себе угрозу для здоровья зрителей и участников.





Второй раунд плей-офф КХЛ должен стартовать во вторник, 17 марта. Пары выглядят так: ЦСКА — «Динамо», СКА — «Йокерит», «Ак Барс» — «Салават Юлаев», «Барыс» — «Сибирь».





Однако в субботу финский «Йокерит» объявил о том, что снимается с чемпионата.





— Исключительные времена требуют исключительных решений. Здоровье и благосостояние людей и общества имеют первостепенное значение, поэтому «Йокерит» хочет взять на себя ответственность по этому вопросу. Мы приняли это тщательно взвешенное решение с докторами команды и игроками, и вместе пришли к такому заключению. Это очень сложное, но необходимое решение, — отметил президент и генеральный менеджер клуба Яри Курри.





Снятие «Йокерита» создает беспрецедентную ситуацию. Если не останавливать чемпионат, что делать с парой, в котором играет СКА? Должны ли петербуржцы автоматически проходить дальше? В конце концов, возвращать в плей-офф проигравший «Йокериту» «Локомотив» было бы еще более странно.





Проблема «Йокерита» — не единственная. ЦСКА и «Динамо» из-за указа Сергея Собянина могут проводить матчи в присутствии максимум пяти тысяч участников и болельщиков — в первом раунде это решение привело к тому, что московское дерби «Динамо» и «Спартака» и вовсе состоялось без зрителей.





В Петербурге ограничение еще более жесткое — не более тысячи человек на массовых мероприятиях.





В Казани матчи против «Салавата» планировалось проводить без зрителей.









Казахстанская федерация хоккея ввела ряд мер в стране в связи с распространением коронавируса. Согласно сообщению на официальном сайте федерации, с 15 марта проведение любых матчей на территории Казахстана должно быть приостановлено на неопределенный срок. Данная мера, очевидно, затронет матчи между «Барысом» и «Сибирью». По данным sports.kz, существует вероятность проведения всей серии в Новосибирске или переноса матчей на две недели.

Итог: из восьми участников второго раунда один снялся, а еще пять из оставшихся семи (цифра грозит увеличиться) могут проводить матчи с ограничениями.





Очевидно, что до старта этих серий КХЛ предстоит вынести какое-то решение. Либо остановить/отменить плей-офф, либо проводить большую часть игр без зрителей, надеясь, что ситуация в России с коронавирусом не ухудшится.



