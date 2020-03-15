PornHub выяснил: на фоне коронавируса люди по всему миру стали чаще мастурбировать

Источник материала: KYKY

Если верить статистике, позависать на Pornhub – это ежедневная рутина 120 миллионов человек, но треклятый коронавирус диктует тут свои правила. Сообщества людей в разных уголках Земли оказываются взаперти, люди самоизолируются и предпочитают вести работу из дома. Поэтому аналитики одного из самых крупных сайтов для врозлых решили выяснить, как ситуация с распространением инфекции по планете влияет на запросы юзеров.

По свежему отчету Pornhub видно , что за последние 30 дней порно со словом «коронавирус» в названии пытались найти 6,8 миллиона раз в сумме. Этот показатель благодаря совместным усилиям почти всех стран мира продолжает расти. Максимальный интерес к данной теме на Pornhub проявляют жители Словакии (они ищут «вирусное» порно на 119% чаще других), Болгарии (88%) и Ирландии (тоже 88%).

Примерно так же, как развивается пандемия, растет и трафик Pornhub – в среднем по Европе на 6,6%. Теперь из Италии – страны, которая первой в Европе ввела карантин масштаба всего государства, – туда заходят на 13,8% чаще обычного, из Бельгии – на 12,4%, из Нидерландов – на 10,9%. Россияне стали прибегать к слугам сайта чаще на 4,2%, украинцы и того больше – на 7,1%. Польша же показала рост на 2,5% в этой категории. Жаль, но Беларусь здесь (и нигде отдельно) не упоминается, хотя смеем предположить, что наша страна не особо выпадает из системы.

Кстати, итальянцы, которым запретили выходить из дома без крайней необходимости, тусуются на Pornhub всю ночь вплоть до шести часов утра. Потом они ложатся спать, а в десять утра трафик ресурса снова шкалит, и так до середины дня, говорят аналитики. Затем посещаемость падает и возобновляется к девяти вечера – и так по кругу. Мы не знаем, чем итальянцы заняты в перервых между сессиями на Pornhub, но кто-то определенно любит петь: