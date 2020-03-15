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Почему во время пандемии важнее всего защитить родителей, бабушек и дедушек. Ответ одной картинкой
Источник материала: Партизан
Коронавирусная инфекция COVID-19 опасна прежде всего для людей старшего возраста — риск осложнений и даже летального исхода резко увеличивается с возрастом пациента.
В то же время распространителями вируса могут стать и дети, и молодые люди. У части из инфицированных вообще не развиваются симптомы, однако они все равно представляют опасность для своих пожилых родственников.
График составлен на основе эпидемиологических данных китайского центра по противодействию инфекционным заболеваниям (CCDC), они учитывают статистику по состоянию на 11 февраля 2020 года, пишет
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Коронавирусная инфекция COVID-19 опасна прежде всего для людей старшего возраста — риск осложнений и даже летального исхода резко увеличивается с возрастом...
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