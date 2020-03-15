ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

20 лет назад в Минске прошел «Марш Свободы 2»

15.03.2020 13:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Он стал одной из самых массовых демонстраций, проведенных белорусской оппозицией.
1 из 8

20 лет назад в Минске прошел массовый «Марш Свободы 2», пишет телеграмм-канал «Баста».

Подготовка к акции проходила в сложных условиях. Еще свежи были воспоминания о первом «Марше Свободы», который закончился жестоким разгоном и столкновениями демонстрантов с ОМОНом и внутренними войсками. Этот фон власти максимально использовали, стремясь сорвать акцию или, по крайней мере, максимально снизить количество ее участников.

Практически каждый день милиция задерживала активистов демократических организаций, распространявших информационные материалы. В независимые СМИ «сливалась» информация о том, что спецслужбы готовятся жестоко разогнать демонстрацию. Студентам угрожали отчислением из вузов, если 15 марта они будут отсутствовать на занятиях или в общежитиях. Чиновники и силовики открыто угрожали организаторам манифестации.

Тем не менее, несмотря на угрозы, репрессии и плохую погоду, в Марше свободы 2 приняли участие около 40 тысяч человек. У входов на площадь Якуба Колaса, где был назначен сбор, участников ждали импровизированные кассы, где им выдавали «стодолларовые купюры» с надписью «Участнику Марша Свободы». Таким образом, организаторы отреагировали на обвинения в том, что люди участвуют в акциях за деньги.


Огромная колонна прошла по проспекту Скорины до Академии Наук. Лозунги Марша – «Свободу политзаключенным!», «Нет диктатуре!», «Беларусь в Европу!»

Фотографии широких минских улиц, заполненных бело-красно-белыми флагами, облетели весь мир, развенчав миф о немногочисленности сторонников демократии в Беларуси. «Марш Свободы 2» завершился митингом и концертом с участием групп «NRM», «Neuro Dubel» и других музыкантов.

Власти испугались многочисленных акций. Через десять дней, 25 марта, в Минск были введены войска с бронетехникой, и акция в День Воли была жестко подавлена. Сотни человек были избиты и арестованы.

Тем не менее, «Марш Свободы 2» помог белорусам мобилизоваться, и стал прологом для успешной кампании бойкота выборов в «палату представителей», благодаря которой удалось избежать международного признания назначенного «парламента».

Те, кто которые впервые пришел на «Марш Свободы» и «Марш Свободы 2» или были их свидетелями, стали новым поколением белорусских борцов за свободу. Людьми, которые знают цену свободы и готовы за нее бороться, которые никогда не станут рабами.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он стал одной из самых массовых демонстраций, проведенных белорусской оппозицией.
 
Новости дня
Новости разные
 
Rolls-Royce готовит «Серебряную пулю» - новый эксклюзивный родстер для коллекционеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика