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Почти на целый день закрывают ЖД переезд под Жабинкой. Зачем?

15.03.2020 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

18.03.2020 с 08.00 час. до 20.00 час., в связи с работой путевых машин на первом главном ж.д. пути будет закрыт для движения транспортных средств и самоходных машин железнодорожный переезд на 1072 км ПК2 участка Жабинка -Брест (подъезд к Стеброво).

Почти на целый день закрывают ЖД переезд под Жабинкой. Зачем?

Почти на целый день закрывают ЖД переезд под Жабинкой. Зачем?

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Теги: Брест
 
 
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  18.03.2020 с 08.00 час. до 20.00 час., в связи с работой путевых машин на первом главном ж.д. пути будет закрыт для движения транспортных средств и самоходных машин...
 
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