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Почти на целый день закрывают ЖД переезд под Жабинкой. Зачем?
15.03.2020 15:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
18.03.2020 с 08.00 час. до 20.00 час., в связи с работой путевых машин на первом главном ж.д. пути будет закрыт для движения транспортных средств и самоходных машин железнодорожный переезд на 1072 км ПК2 участка Жабинка -Брест (подъезд к Стеброво).
Будь в курсе и планируй маршрут заранее!
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18.03.2020 с 08.00 час. до 20.00 час., в связи с работой путевых машин на первом главном ж.д. пути будет закрыт для движения транспортных средств и самоходных машин...
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