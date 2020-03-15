Почти на целый день закрывают ЖД переезд под Жабинкой. Зачем?

Источник материала: Виртуальный Брест

18.03.2020 с 08.00 час. до 20.00 час., в связи с работой путевых машин на первом главном ж.д. пути будет закрыт для движения транспортных средств и самоходных машин железнодорожный переезд на 1072 км ПК2 участка Жабинка -Брест (подъезд к Стеброво).









Будь в курсе и планируй маршрут заранее!