Белорусам дают трое суток, чтобы покинуть Литву

Источник материала: Вороновская газета





С 16 марта в Литве будет введён карантин. Въезд на территорию страны будет запрещён большинству иностранцев (кроме грузоперевозчиков, членов семей граждан Литвы, лиц, имеющих разрешение на проживание и работу в Литве, дипломатов), информирует МИД Беларуси на своей страницы в Facebook.

Количество пропускных пунктов будет максимально сокращено: пока подтверждена работа в обычном режиме пунктов «Мядининкай — Каменный Лог», «Райгардас — Привалка».

Жители зарубежных стран, в том числе и белорусы, смогут выехать из страны или пересечь её транзитом в течение трёх суток (с 16 по 18 марта включительно). С 0:00 часов 19 марта 2020 г. въезд на территорию Литвы будет запрещен.

МИД Беларуси рекомендует своим гражданам вернуться в срок в страну и заранее просчитать маршруты возвращения .

Также Министерство иностранных дел просит всех граждан, которые планирует выезжать из Литвы, зарегистрироваться, отправив на электронный адрес khmyl@mfa.gov.by с пометкой «Экстренный выезд» следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, предполагаемые даты и способ выезда.

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