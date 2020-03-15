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Белорусам дают трое суток, чтобы покинуть Литву
15.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С 16 марта в Литве будет введён карантин. Въезд на территорию страны будет запрещён большинству иностранцев (кроме грузоперевозчиков, членов семей граждан Литвы, лиц, имеющих разрешение на проживание и работу в Литве, дипломатов), информирует МИД Беларуси на своей страницы в Facebook.
Количество пропускных пунктов будет максимально сокращено: пока подтверждена работа в обычном режиме пунктов «Мядининкай — Каменный Лог», «Райгардас — Привалка».
Жители зарубежных стран, в том числе и белорусы, смогут выехать из страны или пересечь её транзитом в течение трёх суток (с 16 по 18 марта включительно). С 0:00 часов 19 марта 2020 г. въезд на территорию Литвы будет запрещен.
МИД Беларуси рекомендует своим гражданам вернуться в срок в страну и заранее просчитать
Также Министерство иностранных дел просит всех граждан, которые планирует выезжать из Литвы, зарегистрироваться, отправив на электронный адрес
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С 16 марта в Литве будет введён карантин. Въезд на территорию страны будет запрещён большинству иностранцев (кроме грузоперевозчиков, членов семей граждан Литвы,...
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