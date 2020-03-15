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Назвал панику из-за коронавируса глупым волнением. Илон Маск потерял 5,5 млрд долларов за неделю
Источник материала: СТВ
Новости США. Илон Маск потерял за неделю 5,5 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акции его компании снизились на 22 %.
Говорят, это произошло после того, как предприниматель назвал мировую панику из-за коронавируса глупым волнением. Сейчас состояние Маска оценивают почти в 31 миллиард долларов.
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Новости США. Илон Маск потерял за неделю 5,5 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акции его компании снизились на 22 %. «Чувство страха...
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