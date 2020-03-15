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Почему во время боёв за Варшаву немецким войскам дали коридор для выхода 100-тысячной группировки
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
17 января 1945 года войска 1-го Белорусского фронта во взаимодействии с частями Войска польского освободили столицу Польши Варшаву.
Иван Тилигузов, артиллерист:
Враг стремился во что бы то ни стало удержать Силезию, крупнейший промышленный комплекс Рейха. По Ялтинскому соглашению эти территории должны были отойти к Польше. Чтобы сохранить от неизбежного разрушения заводы и рудники, ставка приняла решение оставить противнику свободный коридор для выхода из окружения. Уцелевшая 100-тысячная группировка немецких войск позже приняла участие в обороне Берлина, но Силезия была спасена для новой Польши.
После войны 702 тысячи военнослужащих, принимавших участие в освобождении столицы Польши, были награждены медалью «За освобождение Варшавы». До Победы оставалось 85 дней и ночей.
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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