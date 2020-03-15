ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему во время боёв за Варшаву немецким войскам дали коридор для выхода 100-тысячной группировки

15.03.2020 15:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Почему во время боёв за Варшаву немецким войскам дали коридор для выхода 100-тысячной группировки

Почему во время боёв за Варшаву немецким войскам дали коридор для выхода 100-тысячной группировки

17 января 1945 года войска 1-го Белорусского фронта во взаимодействии с частями Войска польского освободили столицу Польши Варшаву.

Почему во время боёв за Варшаву немецким войскам дали коридор для выхода 100-тысячной группировки

Иван Тилигузов, артиллерист:
Очень жаркие бои были. А у нас противотанковая пушка, она же стреляет прямой наводкой. А окружили тут же дома огромные высокие. Так что только если где прорвешься на улицы. Вдоль улиц война шла.

Почему во время боёв за Варшаву немецким войскам дали коридор для выхода 100-тысячной группировки

Враг стремился во что бы то ни стало удержать Силезию, крупнейший промышленный комплекс Рейха. По Ялтинскому соглашению эти территории должны были отойти к Польше. Чтобы сохранить от неизбежного разрушения заводы и рудники, ставка приняла решение оставить противнику свободный коридор для выхода из окружения. Уцелевшая 100-тысячная группировка немецких войск позже приняла участие в обороне Берлина, но Силезия была спасена для новой Польши.

Почему во время боёв за Варшаву немецким войскам дали коридор для выхода 100-тысячной группировки

После войны 702 тысячи военнослужащих, принимавших участие в освобождении столицы Польши, были награждены медалью «За освобождение Варшавы». До Победы оставалось 85 дней и ночей.

Почему во время боёв за Варшаву немецким войскам дали коридор для выхода 100-тысячной группировки

Люди в материале: Иван Тилигузов

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минздрав призвал белорусов не скрывать факты посещения эпидемиологически неблагополучных стран
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика