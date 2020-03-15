В Гомельском районе ​обнаружен арсенал с тысячами немецких боеприпасов

По данным пресс-службы МВД, находка включала в себя 3100 патронов и 120 гранат различных типов, капсюли-детонаторы и запалы, а также взрыватели. Кроме того, было найдено сорок сигнальных ракет, семь дымовых шашек и минометная мина, а также карабин «Маузер К-98».





В этот же день 29 боеприпасов удалось обнаружить в Хойникском районе, а в Брагинском районе в лесу на снаряд наткнулся местный житель. Саперам, приехавшим на место, удалось найти рядом еще несколько снарядов, а также две мины, противотанковую и противопехотную.





Общая масса найденного арсенала, вывезенного на безопасное место и уничтоженного саперами, составила 35 килограммов в тротиловом эквиваленте.