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Минздрав призвал белорусов не скрывать факты посещения эпидемиологически неблагополучных стран

15.03.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси не будут закрывать учебные заведения на карантин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в Минздраве. В ведомстве отметили, что закрытие границы не способно гарантировано предотвратить завоз коронавирусной инфекции в страну.

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Минздрав призвал белорусов не скрывать факты посещения эпидемиологически неблагополучных стран

Ведь это и есть основной путь проникновения вируса. В целом, по мнению медиков, есть моменты гораздо важнее каких-либо ограничений. К примеру, личная ответственность самих белорусов, элементарные нормы безопасности по возвращению из-за границы, соблюдение правил личной гигиены и респираторного этикета.

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Минздрав призвал белорусов не скрывать факты посещения эпидемиологически неблагополучных стран

Ни в коем случае нельзя скрывать факты посещения эпидемиологически неблагополучных стран и уж тем более проходить мимо организованных пунктов контроля. К сожалению, не все граждане проявляют сознательность.

Минздрав призвал белорусов не скрывать факты посещения эпидемиологически неблагополучных стран

Всего в Беларуси зарегистрировано 27 случаев заражения COVID-19. Трое уже выписаны из больниц. Пяти студентам БГУ с положительным результатом теста проводится дополнительная диагностика. 

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Новости Беларуси. В Беларуси не будут закрывать учебные заведения на карантин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в Минздраве. В...
 
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