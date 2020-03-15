Фото 89-летней женщины из беларуской деревни попало в итальянский журнал

Источник материала: KYKY

Итальянский журнал Sguardo Magazine опубликовал фотографию Марии Дудич – 89-летней жительницы беларуской деревни. Для своего конкурса о культуре разных стран издание получило свыше 150 заявок со всего мира, и кадр с Марией сочли одним из лучших.

Сам снимок получился случайно. Летом из Москвы в деревню к Марии приехала дочь знакомых. На память она сфотографировала женщину, а потом отправила в журнал на конкурс. О том, что попала в Sguardo Magazine, бабушка узнала от сына: «Сын звонит и говорит, что в этом, как его, в интернете, в итальянском журнале я».

Сейчас читатели издания голосуют за лучшее фото. Организаторы конкурса напечатают его уже в ближайшем номере печатной версии журнала на первой полосе.