Лигу чемпионов и Лигу Европы ждет кардинальная реформа из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовится серьезно реформировать Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за эпидемии коронавируса.





apostrophe.ua ). Об этом сообщает AS (перевод -).





Согласно информации источника, на заседании УЕФА во вторник, 17 марта, будет рассмотрен вопрос о проведении в текущем розыгрыше еврокубков "финала четырех". Новая формула предполагает проведение полуфиналов и финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы в одном городе в течение четырех дней. Так, "финал четырех" первого турнира должен будет принять Стамбул (Турция), а второго - Гданьск (Польша).





При этом полуфиналы будут состоять из одной встречи. Не исключено, что по итогам одной игры будут определяться и победители в четвертьфиналах (матчи будут проходить на нейтральном поле либо же на стадионе одного из участников этой стадии турнира, который будет определен путем жеребьевки).