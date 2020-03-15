В Беларуси вторую неделю подряд не дорожает топливо

Источник материала: Виртуальный Брест

На этой неделе в Беларуси снова не повысились цены на топливо. Последний раз "Белнефтехим" поднимал цены на топливо 29 февраля, до этого бензин дорожал в 2020 году каждую неделю.





С начала года в Беларуси было уже 9 подорожаний бензина на 1 копейку. 29 февраля "Белнефтехим" осторожно намекнул на возможное снижение цены на топливо из-за падения цен на нефть на мировых рынках. Неделю назад пресс-секретарь госконцерна Александр Тищенко тоже не исключил снижения цен. Но, как мы видим, этого так и не произошло.





Тем временем мировые цены на нефть упали до 30-35 долларов за баррель, снизившись с начала года примерно наполовину.