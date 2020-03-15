ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси вторую неделю подряд не дорожает топливо

15.03.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

На этой неделе в Беларуси снова не повысились цены на топливо. Последний раз "Белнефтехим" поднимал цены на топливо 29 февраля, до этого бензин дорожал в 2020 году каждую неделю.

В Беларуси вторую неделю подряд не дорожает топливо

С начала года в Беларуси было уже 9 подорожаний бензина на 1 копейку. 29 февраля "Белнефтехим" осторожно намекнул на возможное снижение цены на топливо из-за падения цен на нефть на мировых рынках. Неделю назад пресс-секретарь госконцерна Александр Тищенко тоже не исключил снижения цен. Но, как мы видим, этого так и не произошло.

В Беларуси вторую неделю подряд не дорожает топливо

Тем временем мировые цены на нефть упали до 30-35 долларов за баррель, снизившись с начала года примерно наполовину.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  На этой неделе в Беларуси снова не повысились цены на топливо. Последний раз "Белнефтехим" поднимал цены на топливо 29 февраля, до этого бензин дорожал в 2020 году...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси отмечают День Конституции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика