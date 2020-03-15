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Поляки привлекли инженерные войска, чтобы перекрыть трассы внутри страны
15.03.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Делается это для снижения возможности внутреннего перемещения, и чтобы окончательно блокировать границы. Кого будут пропускать - нам неизвестно, но выглядит всё капитально и серьёзно. Просто предупреждаем вас, будьте готовы к такому развитию событий, если вы всё же решитесь поехать в Польшу и посидеть там 14 суток в карантине.
Какие места блокированы, пока не называется, возможно, информация появится чуть позже.
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