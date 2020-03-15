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Поляки привлекли инженерные войска, чтобы перекрыть трассы внутри страны

15.03.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Делается это для снижения возможности внутреннего перемещения, и чтобы окончательно блокировать границы. Кого будут пропускать - нам неизвестно, но выглядит всё капитально и серьёзно. Просто предупреждаем вас, будьте готовы к такому развитию событий, если вы всё же решитесь поехать в Польшу и посидеть там 14 суток в карантине.

Поляки привлекли инженерные войска, чтобы перекрыть трассы внутри страны

Какие места блокированы, пока не называется, возможно, информация появится чуть позже.

Поляки привлекли инженерные войска, чтобы перекрыть трассы внутри страны

Поляки привлекли инженерные войска, чтобы перекрыть трассы внутри страны

Поляки привлекли инженерные войска, чтобы перекрыть трассы внутри страны

Поляки привлекли инженерные войска, чтобы перекрыть трассы внутри страны

Поляки привлекли инженерные войска, чтобы перекрыть трассы внутри страны

В Польше 119 заражённых, трое умерли.

 
 
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  Делается это для снижения возможности внутреннего перемещения, и чтобы окончательно блокировать границы. Кого будут пропускать - нам неизвестно, но выглядит всё...
 
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