Поляки привлекли инженерные войска, чтобы перекрыть трассы внутри страны

Источник материала: Виртуальный Брест

Делается это для снижения возможности внутреннего перемещения, и чтобы окончательно блокировать границы. Кого будут пропускать - нам неизвестно, но выглядит всё капитально и серьёзно. Просто предупреждаем вас, будьте готовы к такому развитию событий, если вы всё же решитесь поехать в Польшу и посидеть там 14 суток в карантине.





Какие места блокированы, пока не называется, возможно, информация появится чуть позже.



















