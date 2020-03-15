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За сутки в мире количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 15 тысяч человек

15.03.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

За сутки в мире количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 15 тысяч человек. 14 марта сообщалось о более чем 140 тысячах инфицированных. В Италии, которая является эпицентром эпидемии в Европе, зарегистрировано уже более 21 тысячи случаев коронавируса, свидетельствуют данные онлайн-мониторинга Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США).

За сутки в мире количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 15 тысяч человек

Фото: Reuters

  • По данным на полночь 15 марта, в мире зарегистрировано более 155 тысяч случаев коронавируса, 5802 летальных исхода, половина пациентов выздоровела (около 74 тысяч). По-прежнему первое место занимает Китай, но там наметилась тенденция на улучшение ситуации. Власти заявили, что пик эпидемии пройден, ежедневно фиксируется все меньше случаев заражения и летальных исходов. Там более 80 тысяч заразившихся. За сутки число инфицированных увеличилось на 20 человек, умерло от болезней, вызванных COVID-19, 10 пациентов.
  • В Южной Корее зафиксировали меньше 100 случаев в сутки (впервые за три недели). Уже три дня в стране количество выздоровевших пациентов за сутки превышает количество новых инфицированных. Всего в стране больше 8 тысяч заразившихся и 72 летальных исхода.
  • В Италии коронавирус обнаружили уже у более чем 21 тысячи человек. За сутки инфицированных стало больше на 2795. Умерло 170 человек, это меньше, чем за прошлые сутки — тогда зафиксировали 250 летальных исходов.
  • Быстро распространяется вирус и в Испании — там уже более 6 тысяч инфицированных и 191 умерший. Власти ввели ограничения на передвижение граждан по всей стране. В таком режиме испанцам придется прожить 15 дней. Жителей просят не покидать дома без необходимости. Можно ездить на работу, если нет возможности работать из дома, ходить за покупками в продуктовые магазины и аптеки.
  • Франция, где почти 4,5 тысячи случаев и 91 умерший, ужесточает меры по сдерживанию распространения инфекции, так как принятых ранее решений (закрытие учебных заведений и запрет массовых мероприятий) оказалось мало. В стране закрываются заведения общепита, торговые центры, кроме продуктовых магазинов и аптек.
  • Страны продолжают вводить ограничения. Четыре соседки Беларуси закрыли границы и ушли на карантин для предотвращения распространения коронавируса. Кто еще объявил режим ЧС, читайте тут.
  • По данным на 14 марта, в Беларуси COVID-19 выявлен у 27 человек. Из них первые три пациента уже выписаны из больницы. Пяти студентам БГУ, у которых предварительный тест дал положительный результат на COVID-19, проводится уточняющая диагностика.

Что ещё происходит в мире?

  • 842 (!!!!) новых случая заражения COVID-2019 в Швейцарии. Общее число зараженных достигло 2217 человек. 1 смерть, всего 14. Швейцария теперь вместе с Францией, Ираном, Италией и остальными в лидерах по росту.
  • 1362 (!!) новых случая инфицирования COVID-2019 в Испании. Общее число зараженных достигло 7753 человек, 95 (!!!!) новых случаев смерти, 291 в сумме.
  • 782 новых случая заражения COVID-2019 в Германии. Общее число зараженных достигло 5381 человек. 
  • Страны, где больше 1000 случаев COVID-2019: Китай, Италия, Иран, Ю. Корея, Испания, Германия, Франция, США, Швейцария, Норвегия, Великобритания, Нидерланды, Швеция. (13)
  • «Валенсия» объявила о пяти случаях заражения коронавирусом в клубе у игроков и тренерского состава.
  • По одному первому случаю COVID-2019 в Конго и Центральноафриканской Республике.
  • Из-за коронавируса в Италии временно перестали рассылать налоговые квитанции почтой.
  • В МГАВМиБ им. Скрябина отменили обязательное посещение и ввели дистанционное обучение.
  • Число случаев COVID-2019 в мире за исключением Китая превысило число случаев в Китае. (81537 vs 80849). В сумме 162386 случаев на данный момент.
  • Четыре новых случая заражения коронавирусом в РФ. Они посещали Италию, Францию, Испанию и Швейцарию. Всего в России теперь 63 случаев.
  • Водафон кидает 100 гривен на счета телефонов украинцам за границей, чтобы те могли связаться с родственниками либо посольством
  • Компания NVIDIA, занимающаяся производством видеокарт, призывает всех геймеров поучаствовать в проекте Folding@home — это глобальная сеть компьютеров для вычислений, которая будет использовать вашу видеокарту. Проект существует с 2000 года, и в данный момент занимается поиском вакцины от коронавируса с помощью сложных вычислений.
  • В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса.
  • Шотландия (входит в Великобританию) высказалась против предложения главного научного советника правительства Британии о стадном иммунитете. Напомним, что пару дней назад он предложил не ограничвать распространение коронавиурса, чтобы при 60% переболевших сформировался так называемый "стадный иммунитет".
  • Молдова с 17 марта из-за COVID-2019 полностью приостанавливает авиасообщение и закрывает границы.
  • 197 (!) новых случаев заражения COVID-2019 в Бельгии. Общее число зараженных достигло 886 человек. 145 (!) новых случаев инфицирования COVID-2019 в Австрии. Общее число зараженных достигло 800 человек. 102 новых случая инфицирования COVID-2019 в США. Общее число зараженных достигло 3045 человек. А смертей 60 (+3).
  • 1209 (!) новых случаев инфицирования COVID-2019 в Иране. Общее число зараженных достигло 13938 человек. 113 (!) новых случаев смерти, общее число смертей достигло 724. 
  • ВТО отменила все заседания до конца апреля из-за коронавируса — заявление
  • Грузия закрывает с РФ границу для путешественников - грузинское правительство
  • Премьер-министр Израиля заявил, что сдал тест на коронавирус, результатов пока нет
  • Американская компания Nike закрывает с 16 по 27 марта все свои магазины на территории США, Канады, стран Западной Европы, а также Австралии и Новой Зеландии в связи с распространением коронавируса нового типа — CNBC
  • Все литургические мероприятия и службы Папы Римского Франциска на Страстной неделе, предшествующей отмечаемой в этом году католиками 12 апреля Пасхе, состоятся, однако возможность участия в них верующих пока под вопросом, заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
  • Германия с 16 марта закрывает границу с Австрией, Францией и Швейцарией
  • В Польше 119 заражённых, трое умерли
  • Торговые сети РФ заранее начали создавать запасы продуктов, никакие магазины закрывать не будут - Минпромторг
  • В Украине могут закрыть кафе и рестораны. С таким предложением выступил глава Минздрава Илья Емец. По его словам, закрытие заведений общественного питания - действенный способ остановить и предотвратить распространение вируса. Опыт других стран это подтвердил, считает чиновник.

 
 
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  За сутки в мире количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 15 тысяч человек. 14 марта сообщалось о более чем 140 тысячах инфицированных. В Италии, которая...
 
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