Источник материала: Виртуальный Брест

За сутки в мире количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 15 тысяч человек. 14 марта сообщалось о более чем 140 тысячах инфицированных . В Италии, которая является эпицентром эпидемии в Европе, зарегистрировано уже более 21 тысячи случаев коронавируса , свидетельствуют данные онлайн-мониторинга Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США).





Фото: Reuters

По данным на полночь 15 марта, в мире зарегистрировано более 155 тысяч случаев коронавируса, 5802 летальных исхода, половина пациентов выздоровела (около 74 тысяч). По-прежнему первое место занимает Китай , но там наметилась тенденция на улучшение ситуации. Власти заявили, что пик эпидемии пройден, ежедневно фиксируется все меньше случаев заражения и летальных исходов. Там более 80 тысяч заразившихся. За сутки число инфицированных увеличилось на 20 человек, умерло от болезней, вызванных COVID-19, 10 пациентов.

, но там наметилась тенденция на улучшение ситуации. Власти заявили, что пик эпидемии пройден, ежедневно фиксируется все меньше случаев заражения и летальных исходов. Там более 80 тысяч заразившихся. За сутки число инфицированных на 20 человек, умерло от болезней, вызванных COVID-19, 10 пациентов. В Южной Корее зафиксировали меньше 100 случаев в сутки (впервые за три недели). Уже три дня в стране количество выздоровевших пациентов за сутки превышает количество новых инфицированных. Всего в стране больше 8 тысяч заразившихся и 72 летальных исхода.

меньше 100 случаев в сутки (впервые за три недели). Уже три дня в стране количество выздоровевших пациентов за сутки превышает количество новых инфицированных. Всего в стране больше 8 тысяч заразившихся и 72 летальных исхода. В Италии коронавирус обнаружили уже у более чем 21 тысячи человек. За сутки инфицированных стало больше на 2795. Умерло 170 человек, это меньше, чем за прошлые сутки — тогда зафиксировали 250 летальных исходов .

коронавирус обнаружили уже у более чем 21 тысячи человек. За сутки инфицированных на 2795. Умерло 170 человек, это меньше, чем за прошлые сутки — тогда зафиксировали . Быстро распространяется вирус и в Испании — там уже более 6 тысяч инфицированных и 191 умерший. Власти ввели ограничения на передвижение граждан по всей стране. В таком режиме испанцам придется прожить 15 дней. Жителей просят не покидать дома без необходимости. Можно ездить на работу, если нет возможности работать из дома, ходить за покупками в продуктовые магазины и аптеки.

— там уже более 6 тысяч инфицированных и 191 умерший. Власти граждан по всей стране. В таком режиме испанцам придется прожить 15 дней. Жителей просят не покидать дома без необходимости. Можно ездить на работу, если нет возможности работать из дома, ходить за покупками в продуктовые магазины и аптеки. Франция , где почти 4,5 тысячи случаев и 91 умерший, ужесточает меры по сдерживанию распространения инфекции, так как принятых ранее решений (закрытие учебных заведений и запрет массовых мероприятий) оказалось мало. В стране закрываются заведения общепита, торговые центры, кроме продуктовых магазинов и аптек.

, где почти 4,5 тысячи случаев и 91 умерший, меры по сдерживанию распространения инфекции, так как принятых ранее решений (закрытие учебных заведений и запрет массовых мероприятий) оказалось мало. В стране закрываются заведения общепита, торговые центры, кроме продуктовых магазинов и аптек. Страны продолжают вводить ограничения. Четыре соседки Беларуси закрыли границы и ушли на карантин для предотвращения распространения коронавируса. Кто еще объявил режим ЧС, читайте тут .

и ушли на карантин для предотвращения распространения коронавируса. Кто еще объявил режим ЧС, читайте . По данным на 14 марта, в Беларуси COVID-19 выявлен у 27 человек. Из них первые три пациента уже выписаны из больницы. Пяти студентам БГУ, у которых предварительный тест дал положительный результат на COVID-19, проводится уточняющая диагностика.

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