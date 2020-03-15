Похудение для ленивых. Семь способов немного сбросить вес без напряжённых тренировок

Источник материала: СТВ

Постепенно зима ослабляет свою ледяную хватку и уступает место тёплым весенним денькам. Из берлоги выбираются похудевшие за время долгой спячки медведи и готовятся вновь вести активный образ жизни.

А вот людям, наоборот, можно задуматься о похудении, ведь зимой они набирают немного лишнего жира, чтобы было теплее. Теперь от этих запасов можно смело избавляться, они понадобятся вновь только в конце осени.

Если вдруг похудеть хочется, но возникают сложности, у нас есть несколько советов, которые упростят эту трудную задачу.

Добавляйте в еду специи

Учёные выяснили , что перец чили и горчица ускоряют метаболизм организма, благодаря чему последний тратит больше энергии.



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Не голодайте

Польза голодания довольно сомнительна. Кроме того, не следует дожидаться появления сильного чувства голода. Для похудения лучше перекусывать чем-нибудь полезным между приёмами пищи. Например, орехами, ягодами, фруктами, овощами, творогом. Также можно съесть кусочек сыра или вареное яйцо.

Используйте весы

Хотя регулярная проверка своего веса может вызвать определённый стресс, а стресс вызывает желание поесть, всё-таки нужно знать, как продвигаются успехи в похудении. Учёные из университета Джорджии провели исследование с 111 добровольцами от 18 до 65 лет, которые два месяца находились в отпуске. Те люди, которые ежедневно взвешивались, либо удержали свой вес, либо немного похудели. Те, кто не подходил к весам, поправились в среднем на 2,2 кг.

Раскрыт способ быстрого похудения. Он описывается формулой «2+2+4»



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Высыпайтесь

Учёные часто говорят о важности сна. Хороший сон улучшает настроение, сокращает риск преждевременной смерти, помогает поддерживать высокий уровень концентрации и внимательности. А ещё, когда человек спит, он не ест. Кроме того, во время сна организм отдыхает, и ему нужно меньше энергии для поддержания функционирования. Если человек спит мало, организм пытается компенсировать нехватку отдыха поглощением калорий.

Спите правильно

Мы уже сказали, что важно высыпаться. А если спать в прохладном помещении, то человек худеет ещё больше. Учёные выяснили , что достаточно опустить температуру воздуха в комнате с 24°C до 19°C, чтобы организм начал тратить на 7% больше калорий. Эта энергия тратится на «обогрев» организма.



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Ешьте борщ

Британские учёные поэкспериментировали с сотней девушек, попросив их четыре раза в неделю есть борщ со свеклой или томатами. Других изменений в рационе не было. Спустя месяц почти все девушки похудели, одна из них – на целых десять кг.

Смейтесь

Говорят, смех продлевает жизнь. А ещё он помогает похудеть, поскольку ускоряет пульс и напрягает разные мышцы. Доктор медицинских наук Университета Вандербилт Мацей Бучовски в своём исследовании выяснил, что если смеяться 10-15 минут в день, то за год человек теряет дополнительно до 2 кг.

Все эти методы можно считать пассивными способами похудения. А если вы хотите воспользоваться активными способами, то есть заниматься физнагрузками, у нас есть совет.