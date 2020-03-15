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Похудение для ленивых. Семь способов немного сбросить вес без напряжённых тренировок
Источник материала: СТВ
Постепенно зима ослабляет свою ледяную хватку и уступает место тёплым весенним денькам. Из берлоги выбираются похудевшие за время долгой спячки медведи и готовятся вновь вести активный образ жизни.
А вот людям, наоборот, можно задуматься о похудении, ведь зимой они набирают немного лишнего жира, чтобы было теплее. Теперь от этих запасов можно смело избавляться, они понадобятся вновь только в конце осени.
Если вдруг похудеть хочется, но возникают сложности, у нас есть несколько советов, которые упростят эту трудную задачу.
Добавляйте в еду специи
Учёные
Не голодайте
Польза голодания довольно сомнительна. Кроме того, не следует дожидаться появления сильного чувства голода. Для похудения лучше перекусывать чем-нибудь полезным между приёмами пищи. Например, орехами, ягодами, фруктами, овощами, творогом. Также можно съесть кусочек сыра или вареное яйцо.
Используйте весы
Хотя регулярная проверка своего веса может вызвать определённый стресс, а стресс вызывает желание поесть, всё-таки нужно знать, как продвигаются успехи в похудении. Учёные из университета Джорджии
Высыпайтесь
Учёные часто говорят о важности сна. Хороший сон улучшает настроение, сокращает риск преждевременной смерти, помогает поддерживать высокий уровень концентрации и внимательности. А ещё, когда человек спит, он не ест. Кроме того, во время сна организм отдыхает, и ему нужно меньше энергии для поддержания функционирования. Если человек спит мало, организм пытается компенсировать нехватку отдыха поглощением калорий.
Спите правильно
Мы уже сказали, что важно высыпаться. А если спать в прохладном помещении, то человек худеет ещё больше. Учёные
Ешьте борщ
Британские учёные
Смейтесь
Говорят, смех продлевает жизнь. А ещё он помогает похудеть, поскольку ускоряет пульс и напрягает разные мышцы. Доктор медицинских наук Университета Вандербилт Мацей Бучовски в своём
Все эти методы можно считать пассивными способами похудения. А если вы хотите воспользоваться активными способами, то есть заниматься физнагрузками, у нас есть совет.
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Постепенно зима ослабляет свою ледяную хватку и уступает место тёплым весенним денькам. Из берлоги выбираются похудевшие за время долгой спячки медведи и...
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