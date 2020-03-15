Оппозиционные праймериз отменять пока не будут: ждут решения Министерства здравоохранения

Председатель «Движения за свободу» Юрий Губаревич 15 марта победил на встрече с гражданами в Пинске. Его поддержали 48 человек из 101, принявших участие в голосовании. Второе место у сопредседателя Белорусской христианской демократии Павла Северинца – 45 голосов.





Ранее Юрий Губаревич победил в Городке и накануне в Дрогичине, а Павел Северинец – в Витебске , Новополоцке, Миорах, Шарковщине, Поставах, Лепеле, Березе и Бресте . В процентах лидера «Движения за свободу» поддержали 29,8% участников голосования, сопредседателя БХД – 56,4%. У Ольги Ковальковой, Алексея Янукевича и Николая Козлова суммарно около 13%.





Свою победу Юрий Губаревич в комментарии belsat.eu объяснил большим количеством участников, которые не принадлежат к оппозиционным организациям.





«И в Дрогичине, и в Пинске я увидел огромное количество новых людей. И местные активисты, как правило в таких городах знающие друг друга, также подтверждали, что пришли незнакомые люди. Но, судя по настроениям, это те люди, которые хотят изменений в Беларуси. Которые хотят, чтобы Беларусь работала по-новому. Это тот электорат, на который я лично опираюсь в этой кампании. Люди, понимающие, что, кроме лозунгов и призывов на площадь, должен также быть ответ на вопрос, а что дальше и как будет строиться Беларусь без Лукашенко», – сказал политик.





Также он прокомментировал возможность прекращения праймериз из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, организаторы выборов единого кандидата опираются на позицию Министерства здравоохранения.





«Они, наверное, единственная структура, которая знает реальную ситуацию. И если они сочтут, что существует серьезная опасность, которая требует введения карантина, и объявят этот карантин, и будут в том числе ограничивать массовые события и собрания, естественно, мы прислушаемся к их мнению и это будет основанием для отмены или переноса дальнейших встреч. Но на сегодняшний день такого решения с их стороны нет», – подчеркнул Юрий Губаревич.





Между тем белорусское Министерство здравоохранения в ответ на «панические настроения» и критику «действий, или, как многие считают, бездействий» сообщило, что в Беларуси не планируется вводить карантин. Границы страны останутся открытыми, за исключением тех, которые закрыли соседние страны. Обучение в школах, вузах и детских садах продолжается.



