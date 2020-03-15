Литва также вводит ограничения на въезд иностранцев

Источник материала: Ежедневник

О вводящихся ограничениях предупреждает Государственный пограничный комитет Беларуси, а также Белорусская железная дорога.

Согласно сведениям, размещенным н а сайте ГПК Беларуси, по имеющейся у пограничников предварительной информации от литовской стороны 16 марта с 00.00 по литовскому времени будет ограничен въезд иностранцев на территорию Литовской Республики.

Грузоперевозчики смогут пересечь государственную границу только через пункты пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») и «Райгардас» («Привалка»). В остальных пунктах пропуска въезд будет закрыт.

Более подробной информации пока нет.

Государственный пограничный комитет Беларуси обещает оперативно сообщать об изменениях порядка пересечения границы, работе пунктов пропуска через границу с Литовской Республикой.

Кроме того Литва заявила и о временном прекращении и изменении условий курсирования поездов.

В связи с этим Белорусской железной дорогой отменяются и временно не будут ходить следующие поезда:

поезд №801/802 Минск-Вильнюс (отправлениями с 21 марта);

поезда №804/803 и №808/807 Вильнюс-Минск (с 16 марта);

поезд №805/806 Минск-Вильнюс (с 16 марта);

поезд №809/810 Минск-Вильнюс (с 27 апреля),

Также с 5 июня не будет ходить беспересадочный вагон Гомель-Калининград в составах поездов №301/359-360/100 отправлением из Гомеля, 6 июня из Калининграда.

Международные поезда формирования АО "РЖД" будут следовать транзитом по территории Литвы без посадки и высадки пассажиров по станциям Кена, Вильнюс, Кибартай.

Как сообщает БелЖД, неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов.