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Литва также вводит ограничения на въезд иностранцев
15.03.2020 17:39 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
О вводящихся ограничениях предупреждает Государственный пограничный комитет Беларуси, а также Белорусская железная дорога.
Согласно сведениям, размещенным н
Грузоперевозчики смогут пересечь государственную границу только через пункты пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») и «Райгардас» («Привалка»). В остальных пунктах пропуска въезд будет закрыт.
Более подробной информации пока нет.
Государственный пограничный комитет Беларуси обещает оперативно сообщать об изменениях порядка пересечения границы, работе пунктов пропуска через границу с Литовской Республикой.
Кроме того Литва заявила и о временном прекращении и изменении условий курсирования поездов.
В связи с этим Белорусской железной дорогой отменяются и временно не будут ходить следующие поезда:
поезд №801/802 Минск-Вильнюс (отправлениями с 21 марта);
поезда №804/803 и №808/807 Вильнюс-Минск (с 16 марта);
поезд №805/806 Минск-Вильнюс (с 16 марта);
поезд №809/810 Минск-Вильнюс (с 27 апреля),
Также с 5 июня не будет ходить беспересадочный вагон Гомель-Калининград в составах поездов №301/359-360/100 отправлением из Гомеля, 6 июня из Калининграда.
Международные поезда формирования АО "РЖД" будут следовать транзитом по территории Литвы без посадки и высадки пассажиров по станциям Кена, Вильнюс, Кибартай.
Как сообщает БелЖД, неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов.
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О вводящихся ограничениях предупреждает Государственный пограничный комитет Беларуси, а также Белорусская железная дорога.
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