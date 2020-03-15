ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ОНТ показал «товарища подполковника», который играет роль Лукашенко при репетициях

15.03.2020 17:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Телеканал ОНТ показал человека, который играет роль главы государства при репетиции торжественных церемоний во Дворце Независимости.



10 марта Александр Лукашенко вручил паспорта юным гражданам Беларуси. Выяснилось, что незадолго до этого там была проведена репетиция со школьниками, во время которой было лишь два отличия от настоящей торжественной церемонии, пишет "Солидарность".

Во-первых, роль главы государства исполнил неизвестный мужчина, которого телеканал ОНТ назвал просто – «товарищ подполковник».

Во-вторых, мужчина вручал воображаемые паспорта.



Во время церемонии мужчина держался серьезно.

Вероятно, репетиция торжественных церемоний с участием главы государства – обычное явление.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеканал ОНТ показал человека, который играет роль главы государства при репетиции торжественных церемоний во Дворце Независимости.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лигу чемпионов и Лигу Европы ждет кардинальная реформа из-за коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика