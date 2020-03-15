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ОНТ показал «товарища подполковника», который играет роль Лукашенко при репетициях
Источник материала: Партизан
Телеканал ОНТ показал человека, который играет роль главы государства при репетиции торжественных церемоний во Дворце Независимости.
10 марта Александр Лукашенко вручил паспорта юным гражданам Беларуси. Выяснилось, что незадолго до этого там была проведена репетиция со школьниками, во время которой было лишь два отличия от настоящей торжественной церемонии, пишет
Во-первых, роль главы государства исполнил неизвестный мужчина, которого телеканал ОНТ назвал просто – «товарищ подполковник».
Во-вторых, мужчина вручал воображаемые паспорта.
Во время церемонии мужчина держался серьезно.
Вероятно, репетиция торжественных церемоний с участием главы государства – обычное явление.
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Телеканал ОНТ показал человека, который играет роль главы государства при репетиции торжественных церемоний во Дворце Независимости.
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