Антифейк. Коронавирус в Ошмянах

Источник материала: Ивьевский край

В соцсетях очередное обсуждение про наличие подтвержденных фактов заболевания коронавирусом, на этот раз, якобы, в Ошмянской ЦРБ.



Как сообщили нашему телеграм-каналу в управлении здравоохранения Гродненского облисполкома, 12.03.2020 года в инфекционное отделение Ошмянской ЦРБ госпитализированы 4 сотрудника пункта пропуска Каменный Лог для проведения карантинных мероприятий.



Сотрудники данного пункта пропуска находились в контакте с проехавшим через границу гражданином, у которого позже оказался положительным анализ на коронаровирус.



Все четверо сотрудников пункта пропуска Каменный Лог здоровы, обследованы, по результатам анализов коронавирус у них не обнаружен. За ними продолжается динамическое наблюдение.