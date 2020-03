Национальный авиаперевозчик отменяет рейсы из Минска в 25 стран из-за коронавируса

Источник материала: Вороновская газета





Национальная авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в 25 стран мира из-за коронавируса. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе компании.

С 30 марта по 23 апреля отменен рейсы № 739, с 31 марта по 24 апреля — № 740 в Баку (Азербайджан).

С 18 марта по 19 апреля — № 733, с 19 марта по 19 апреля — № 734 в Ереван (Армения).

С 22 марта по 25 апреля — № 801 и 802, с 18 марта по 22 апреля — № 803 и 804 в Вильнюс (Литва).

С 25 марта по 22 апреля — № 817 и 818 в Брюссель (Бельгия).

С 31 марта по 24 апреля — № 871 и 872 в Женеву (Швейцария).

С 31 марта по 22 апреля — № 855 и 856 в Стокгольм (Швеция).

С 1 апреля по 22 апреля — № 857 и 858 в Хельсинки (Финляндия).

С 24 марта по 22 апреля — № 813 и 814 в Будапешт (Венгрия).

С 31 марта по 21 апреля – № 741 и 742 в Тбилиси (Грузия).

С 25 марта по 19 апреля — № 819 и 820 в Кишинев (Молдова).

С 4 апреля по 18 апреля — № 819 и 820 в Белград (Сербия).

С 21 марта по 21 апреля — № 805 и 806 в Таллин (Эстония).

С 5 марта по 1 апреля отменены все рейсы в Ашхабат (Туркменистан).

Отмены рейсы в двух направлениях во Францию: с 9 апреля по 22 апреля -№ 865 и 866 в Париж и с 4 апреля по 18 апреля — № 815 и 816 в Ниццу.

Аналогичная ситуация и с Италией: с 12 марта по 15 апреля – все рейсы в Милан и с 16 марта по 15 апреля – все рейсы в Рим.

С 15 марта по 30 марта отменены все рейсы по маршруту «Минск-Ларнака-Минск» (Кипр).

С 15 марта по 27 марта отменены все рейсы по маршруту «Минск-Варшава-Минск» (Польша).

С 17 марта по 14 апреля отменены все рейсы по маршруту «Минск-Рига-Минск» (Латвия), а также с 16 апреля по 18 апреля – рейсы № 841 и 842.

24 апреля отменяется вылет рейсов в № 851 и 852 в Лондон (Великобритания).

Отменены рейсы в Тель-Авив (Израиль) по вторникам и четвергам в период с 13 марта по 31 марта.

В двух направлениях отменены рейсы в Казахстан: с 20 марта по 24 апреля – № 767, с 21 марта по 24 апреля № 768 в Алматы. Полностью отменены рейсы № 773 вылетом 18 марта и № 774 с вылетом 19 марта в Нур-Султан. Также в Нур-Султан не будут совершаться вылеты с 16 марта по 22 апреля — № 775 и с 17 марта по 23 апреля — № 776.

С 17 марта по 31 марта отменены все рейсы, следующие в города Украины: Киев, Одесса, Львов и Харьков. Также 16 марта не состоятся вылеты рейсов № 847, а 1 апреля – рейса № 848 в Киев. С 26 марта по 16 апреля отменны рейсы № 835, с 27 марта по 17 апреля — № 836, с 24 марта по 15 апреля — № 837, с 24 марта по 15 апреля — № 838 в Харьков.

Также отменен ряд рейсов в Россию: с 31 марта по 23 апреля – № 929, с 1 апреля по 24 апреля — № 930 в Нижний Новгород; 5 апреля не состоятся вылеты рейсов № 947 и 948, а также с 18 марта по 22 апреля рейсов № 949 и 950 в Калининград; c 16 марта по 18 апреля — № 961, с 17 марта по 19 апреля — № 962 в Воронеж; c 18 марта по 21 апреля — № 927, с 18 марта по 22 апреля — № 928 в Краснодар; c 21 марта по 15 апреля –№ 935, с 22 марта по 16 апреля — № 936 в ростов-на-Дону; c 17 марта по 17 апреля — № 937, с 18 марта по 18 апреля — № 938 в Казань; c 9 апреля по 13 апреля – № 925 и 926 в Сочи.

Несколько рейсов различные города Германии: № 893 и № 894 в Франкфурт с вылетом 27 марта; с 18 марта по 22 апреля № 891 и № 892 в Берлин; с 18 марта по 25 марта № 897 и № 898 в Ганновер; с 26 марта по 16 апреля № 899 и 900 в Мюнхен.

С 25 марта по 22 апреля – № 861 и 862 в Прагу (Чехия). Авиаперевозчик отмечает, что информация об отмене рейсов по данному маршруту будет обновляться. За этим, как и за обновлениями по другим маршрутам можно следить на сайте авиаперевозчика.

Как пояснили в «Белавиа» если вы нашли свой рейс в этом списке и билет куплен на самолет, который должен был вылететь в указанный промежуток времени, есть возможность вернуть полную его стоимость. Также возможно изменить дату полета по тому же маршруту до 31 мая в пределах максимального срока пребывания в пункте назначения по авиабилету без дополнительных сборов в пределах одного класса обслуживания.

minsknews.by