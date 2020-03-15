Температура воздуха ночью составит от минус 3 до минус 9 градусов, днем будет от 5 до 10 градусов тепла.
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Порывистый ветер и похолодание прогнозируются в Беларуси 16 марта
15.03.2020 18:40 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до минус 9 градусов, днем будет от 5 до 10 градусов тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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