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Порывистый ветер и похолодание прогнозируются в Беларуси 16 марта

15.03.2020 18:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Порывистый ветер и похолодание прогнозируются в Беларуси 16 марта
shutterstock.com

Порывистый ветер и похолодание прогнозируются в Беларуси 16 марта Будет ли лето 2020 года засушливым и жарким?
В понедельник, 16 марта, в Беларуси прогнозируется переменная облачность. Ночью без осадков, а во второй половине дня по северо-западу ожидаются мокрый снег и небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, днем - порывистый, в отдельных районах Витебской, Гродненской и Минской областей сильный, порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до минус 9 градусов, днем будет от 5 до 10 градусов тепла.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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