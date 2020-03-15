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Кресты на могилах сирот в Пинске установят в ближайшее время. Деньги собрали за считанные дни

15.03.2020 18:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Напомним, на Пинском городском кладбище у деревни Посеничи есть захоронение детей-сирот, которые воспитывались в специализированном Доме ребёнка.

Всего 42 могилы, которые обозначены пластиковыми ложечками, передает "Медиа-Полесье".

Неравнодушные пинчане объявили сбор средств для изготовления надмогильных крестов, чтобы облагородить и благоустроить эту часть кладбища.

Деньги на благоустройство захоронений сирот собрали за считанные дни. После публикации истории в СМИ люди начали активно переводить пожертвования.

На такое, пожалуй, никто не рассчитывал. Волонтёры благотворительной организации «С добротой по миру» развернули информационную компанию по поводу сбора денег 2 марта. Для того, чтобы реализовать идею, им необходима было собрать 2491 рубль. Сбор объявили на площадке MolaMola.by. Историей заинтересовались журналисты. На момент выхода публикации неравнодушные перечислили на банковский счёт без малого 300 рублей.

После широкого общественного резонанса сбор средств удалось закрыть за два дня.


С учётом комиссии площадки MolaMola.by на счёт благотворителей переведут 2 745.50

Сегодня волонтёры живут уже другими заботами. Кресты готовы, осталось только оформить необходимые бумаги. Одна из пинских фирм, предоставляющая ритуальные услуги, предложила сделать таблички бесплатно.

Теперь важна уже не материальная, а физическая помощь. Волонтёры будут устанавливать кресты своими силами, поэтому будут привлекать к работе всех желающих. Предложить свою помощь можно волонтёрам в группе «С добротой по миру».
 
 
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Напомним, на Пинском городском кладбище у деревни Посеничи есть захоронение детей-сирот, которые воспитывались в специализированном Доме ребёнка.
 
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