Эстония ограничивает въезд в страну для иностранцев

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей страны.





“Эстонцы, люди, проживающие в Эстонии, и иностранцы, члены семьи которых проживают в Эстонии, смогут въехать в страну, и всем будет разрешено выехать после установленного срока”, — говорится в сообщении.





Правительство сообщило, что планирует ввести двухнедельную изоляцию для всех, кто въезжает, за исключением международных грузоперевозок.





“Мы обеспечиваем перевозки грузов и сырья, для водителей, у которых нет симптомов вируса”, — сказал в своем заявлении премьер-министр Юри Ратас.