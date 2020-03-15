Над чем сейчас работает автор логотипа 1000-летия Бреста Анна Редько

Источник материала: Виртуальный Брест

В городе над Бугом Анну знают как художницу-иллюстратора, дизайнера и автора логотипа брестского миллениума.

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Автор фото: Юрий МАКАРЧУК

Над чем сегодня она работает и какие у нее планы на будущее, узнала корреспондент «БВ».

— Анна, с чего началось увлечение изобразительным искусством?

— Родилась я в семье музыкального работника и инженера. Мама, работая во Дворце культуры профсоюзов, водила меня с сестрой на различные концерты и творческие встречи. Мы любили рисовать: с трех лет занимались в изостудии заслуженного учителя Беларуси Михаила Толмачева, а затем — в художественной школе.

После худграфа Брестского педуниверситета я преподавала дизайн, живопись и керамику детям в Центре внешкольной работы. Параллельно изучала графические редакторы, чтобы профессионально заниматься дизайном и диджитал-иллюстрацией — цифровым искусством. Через некоторое время меня пригласили на работу в минскую IT-компанию, где я начала рисовать компьютерные игры для айфонов.

— Вы помните свои первые работы?

— Да. Мой папа занимался ландшафтным дизайном. Иногда его заказчику нужны были эскизы того, как будет выглядеть запланированный участок. Папа схематично рассказывал мне, где и что будет находиться, а я рисовала красками на бумаге и, кстати, получала за это свои первые деньги.

— Что иллюстрируете чаще всего?

— Был период, когда я рисовала только милые иллюстрации для открыток под маркой «Важный Гусь», затем — для транспортных компаний. Сегодня идей у моих заказчиков полно. Меня радует, что поступают довольно интересные предложения, к примеру, роспись фасада почти в тысячу квадратных метров в минской IT-компании Synesis, роспись ста квадратов потолка ресторана Animal Farm тоже в Минске.

— Что вдохновляет на творчество?

— Общение с людьми, экскурсии по мастерским художников и деятельность творческих групп, на страницы которых я подписана в соцсетях. Еще выставки и творческие встречи в музеях. Природа, солнце, вода… Это всё меня очень вдохновляет.

— Кто из мастеров Вам ближе?

— Сальвадор Дали, особенно своим умением заставить всех поверить в свои сумасшедшие идеи, а Ван Гог — своей одержимостью и работоспособностью. Меня восхищает любовь к родине и предприимчивость Марка Шагала.

Клод Моне поражает тончайшим чутьем цвета и воздуха, а Пикассо — невероятным трудолюбием и разносторонней увлеченностью в изобразительном искусстве.

— Какой проект особенно запомнился?

— Этнографическая экспедиция по Москве с российским дизайнером и популярным блогером Артемием Лебедевым. Это было в 2012 году.

Путешествие полностью перевернуло мою профессиональную деятельность. Меня начали узнавать все, кто когда-нибудь интересовался дизайном и иллюстрацией. С тех пор я начала работать с такими крупными заказчиками, как Mail.ru, Volkswagen, Nestle, Nescafe.

— Когда появилась идея создать логотип 1000-летия?

— Задолго до проведения конкурса. Мой логотип — это праздничная вариация герба города. За основу я взяла существующий герб Бреста. Он использовался на городских печатях еще с середины XVI века, поэтому прекрасно отражает дух сильного города, стража границы. Герб свидетельствует о храбрости и мужестве защитников родного города.

Выбор лука с поднятой вверх стрелой — это дань уважения истории и предкам, создание новых эмоциональных образов на основе устоявшихся. Создавая логотип, я использовала традиционные образы, придавая им свежий образ в контексте современности. Такой подход не пугает людей и быстро входит в обиход.

— Над чем сейчас работаете?

— Готовлю серию литографий — плоской печати на камне — к книге «Приключения Алисы в Стране чудес». Часто бываю в Санкт-Петербурге, где работаю в графической мастерской на баварском песчанике. В царское время на этих камнях печатали имперские банкноты и производственные этикетки.

Это вызывает восторг и особенное отношение к тому, что я делаю. Уже выполнила три иллюстрации, в планах серия из 12 литографий, каждая к главе из книги. Я как профессиональный иллюстратор, работая в такой старой технике, получаю не только удовольствие, но и опыт.

— Всем известно, что Ваша сестра Мария тоже художница. Между вами существует творческая взаимосвязь?

— Мы хорошо понимаем друг друга, можем обсуждать такие темы и идеи, которые кроме нас, наверное, никто не поймет. Здорово иметь сестру-близнеца. С самого детства у тебя есть близкий человек, с которым ты не просто общаешься, но делишься самым сокровенным.

Что касается творчества, то каждая из нас развивается в своей области. Маша — настоящий станковый художник, она работает маслом и акварелью, изучает старых мастеров, их приемы, учит детей реалистичной живописи. А я — диджитал-иллюстратор и обычно решаю задачи заказчиков. Мои работы основаны скорее на фантазиях, чем на реальности.

— Анна, поделитесь своими планами.

— Я не первый год сотрудничаю с компанией «Марк Формель». Этим летом она выпустит несколько коллекций маек с моими рисунками. А еще вместе с Белорусским центром моды мы разработали серию платков, где найдут отражение традиционные праздники. Их можно будет увидеть весной или летом.