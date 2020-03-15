Лидчина гостеприимная: селфи на фоне замка, Lidbeer и байкфестиваль, город стекловаров. Чем регион привлекает туристов

Источник материала: Вороновская газета





Древний и вечно юный город манит жителей Беларуси и иностранцев своей особой красотой, богатой историей и искренним гостеприимством. Туристический поток в районе увеличивается, и для этого созданы все необходимые условия. А статус культурной столицы придает райцентру особую значимость.

Центр притяжения — замок

В минувшем году жемчужину Лидчины посетили более 57 тысяч человек, из них более 23 тысяч – иностранцы, приехавшие из 52 стран. Конечно же, большинство туристов едут посмотреть Лидский замок, который привлекает новыми площадками, выставками, программами, брендовыми и событийными мероприятиями. Сделать селфи на фоне замка и памятника основателю города Великому Князю Литовскому Гедимину стремится каждый гость города.





Благодаря завершающейся реконструкции, экскурсии в замке стали более информационно-насыщенными, увеличилось количество зрелищных мероприятий. Туристы с удовольствием посещают замок и Лидский историко-художественный музей с фондом более 40 тысяч предметов, экспозиция которого знакомит с современным искусством и природой Лидчины.





— Кроме действующих экспозиций, мы предлагаем гостям посмотреть еще одну выставочную в башне замка «Лідскі замак. Гістарычныя падзеі і постаці», — рассказывает директор Лидского историко-художественного музея Ольга Пилипчук, — побывать в мемориальной комнате Валентина Тавлая, поучаствовать в интересных проектах, музейных занятиях и квестах. Будем рады видеть лидчан и гостей города на проектах «Семейный портрет на фоне истории», «Замкавы гасцінец», «Фаер-фест «Феникс» в Лидском замке, «Театральные встречи в Лидском замке» — проекте, запущенном совместно с Белорусским государственным академическим музыкальным театром, лучном турнире Archery Club «Стары кастэль» и других наших мероприятиях.



















Сюрпризы культурной столицы

Гости Лидчины проявляют интерес и к другим объектам культурного наследия – их в регионе более тридцати. Помимо памятников архитектуры и истории — это брендовые мероприятия республиканского уровня, которые собирают и вновь соберут десятки тысяч гостей, как из Беларуси, так и из-за рубежа: фестиваль хмеля, солода и воды Lidbeer и байкфестиваль, который в прошлом году состоялся в десятый раз.





В Лиде ждут гостей на полюбившийся всем областной открытый джазово-эстрадный фестиваль-конкурс «Птица», международный фестиваль-конкурс межкультурного взаимодействия имени Станислава Монюшко, VIІ Республиканский фестиваль-конкурс детского творчества «ЛьВёнок», открытый фестиваль нематериального наследия Беларуси «Скарбы Беларусі», фестиваль традиционной народной культуры Литвы и Беларуси, мероприятия в рамках проектов «Музыкальный мост дружбы Шальчининкай-Лида» и «Укрепление самобытности сельских районов путем развития традиционных ремесел и туризма» программы трансграничного сотрудничества «Латвия-Литва-Беларусь». Пройдут в Лиде международные архитектурные, художественные выставки.

финал национального отбора в рамках ХХІХ Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске-2020». Вскоре здесь пройдут прослушивания для популярного во всем мире шоу X-Factor. На днях Лида принялав рамках ХХІХ Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске-2020». Вскоре здесь пройдут прослушивания для популярного во всем мире шоу X-Factor.





Отдохнуть и отведать фирменные блюда

Чистые и безопасные улицы, приветливый персонал гостиниц и агроусадеб, где останавливаются гости, магазинов и объектов общепита делает отдых гостей Лидчины приятным и запоминающимся. В общей сложности более 400 койко-мест единовременно предоставляют гостиницы, хостелы и санаторий.





Инфраструктура райцентра позволяет принимать самых высоких гостей: гостиницы «Лида», «Континент», «Экватор» включены в международную систему онлайн-бронирования, а множество объектов питания с меню на иностранных языках ждут своих клиентов. Если несколько лет назад здесь было немногим более 40 кафе, сейчас – более сотни. Одиннадцать магазинов работают с системой Tax Free.

Желающие вырваться из городской суеты могут воспользоваться услугами агроэкоусадеб. За последние пять лет в Лидском районе их количество увеличилось на четверть. Их сегодня зарегистрировано 44. А турфирма «Адрес лета» создала одну их лучших в республике базу и методику водных маршрутов и туристических походов.

Увидеть, как выдувают стекло и производят пиво

В районе действует ряд производственных маршрутов. Особым спросом туристов пользуется маршрут «Стеклянная радуга» стеклозавода «Неман», который только в 2019 году посетили более 16 тысяч человек и маршрут «Лида – столица пивоварения» ОАО «Лидское пиво» — 4 642. Любителей сладкого принимает мастерская натурального шоколада, где можно проследить процесс создания эксклюзивного лакомства. В текущем году производственным туризмом занялось и ОАО «Лидские пищевые концентраты», которое «приманивает» туристов своими вкусными кукурузными палочками, хлопьями, специями, киселями.











В минувшем году производственный туризм привлек в Лиду более 23 тысяч человек.





Поклониться павшим героям, пройти по экологической тропе

В юбилейный год Великой Победы гости древнего города считают своим долгом побывать на кургане Бессмертия и мемориальном комплексе на братской могиле, почтить память героических предков, отстоявших мир на земле. Определенное количество туристов привлекают религиозный и поклонный туризм: в Лиде и районе большое количество храмов.









Гости региона с удовольствием знакомятся с уникальным ботаническим памятником природы «Парк Горни» Лидского лесхоза, где создан информационно-образовательный центр. Здесь оборудованы экологические тропы, разработаны водные и пешие маршруты, открыт музей истории лесного хозяйства Гродненщины, функционируют охотничья усадьба и пчелиная пасека, есть «Свадебная аллея» и «Аллея сказок».

Подлечиться и заняться спортом

Кроме ярких эмоций и чудесного отдыха, в Лидском районе турист получает весь спектр оздоровительных услуг в учреждениях здравоохранения, санатории «Радуга» ОАО «Лакокраска» и нескольких медицинских центрах. Они ориентированы на то, чтобы гости могли пройти обследование или получить комплекс необходимых процедур в 14-дневный срок.

Для активного отдыха разработаны велосипедные маршруты, один из которых проходит по центру Лиды. Интересные маршруты предлагает гостям фирма «Адрес лета», которая активно работает на внутренний туризм. На внутренний туризм работает и Лидское представительство УП «Гроднотурист».





Спортивная сфера Лидского района благодаря программам трансграничного сотрудничества в последние год-два заметно обогатилась. На Лидчине реализован ряд интересных проектов, способствующих популяризации здорового образа жизни среди жителей района и гостей города. За счет средств, выделенных программами, например, появилась первая в Беларуси инклюзивная велодорожка протяженностью около 10 км, которая доступна для велосипедистов всех возрастови физических возможностей. Дорожка проходит через основные достопримечательности Лиды и рассчитана как на традиционные велосипеды, так и на специальные модели с ручным управлением и электрические приставки к инвалидным коляскам. Также с элементами инклюзии в Лиде построены физкультурно-спортивные сооружения: новые workout-площадки у Лидского озера и в микрорайоне Гастелло и площадка «Урбанболл» на стадионе по улице Кирова. В бассейне «Дельфин» работает кроссфит-зал. Все это открывает в Лиду дорогу для людей с особенностями.





— У спортивной сферы большой потенциал, — рассказывает начальник отдела спорта и туризма Лидского райисполкома Александр Макей. — Домашние матчи команды «Гележинис-Вилкас» из Вильнюса, участвующей в открытом первенстве Республики Беларусь и республиканских соревнованиях по хоккею среди юниоров и юношей, проводятся в лидском Ледовом дворце. Сейчас, когда в районе введен безвизовый режим, стало проще приехать не только игрокам, но и болельщикам. В конце минувшего года у нас прошел международный турнир по волейболу на призы Ивана Едешко, в котором участвовали команды из России, Украины, Швеции, Латвии, Польши. Зарубежные команды традиционно участвуют в соревнованиях по вольной и греко-римской борьбе, дзюдо, боксу, которые проходят на базе спортивных сооружений Лидчины. Спортсмены и болельщики из-за рубежа могут приехать без оформления виз и на другие многочисленные международные соревнования, которые проводятся в Лиде.







Туризм в цифрах

Основным индикатором развития туризма является показатель экспорта туристических услуг. По итогам 2019 года, как сообщили в отделе спорта и туризма Лидского райисполкома, экспорт туристических услуг составил 506,2 тысячи долларов США, или 113,2%.

— Мы не сомневаемся, что в рамках безвизового въезда все получившие развитие виды туризма и услуг позволят Лидскому району увеличить приток туристов, — подчеркивает председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник. — Свою задачу видим в том, чтобы активнее интегрировать в туристические маршруты объекты культуры, спорта, здравоохранения и так далее, формировать положительный имидж региона, улучшать туристическую инфраструктуру.





Как о Лиде узнают гости Радует и достойное информационное обеспечение туристической отрасли в районе: карты, видеоролики, рекламно-информационные щиты. Для повышения качества работы информационно-туристического центра в Лиде были разработаны и тиражированы печатные материалы о достопримечательностях региона тиражом 4 000 экземпляров на русском, английском, литовском и польском языках. Часть тиража на литовском языке передана на пункт международного пропуска «Бенякони», являющегося зоной действия Лидского пограничного отряда. Информация об объектах туристической инфраструктуры распространяется в сети Интернет. Создан раздел «Лида туристическая» во всех социальных сетях. А в этом году совместно с Лидским колледжем Гродненского государственного университета имени Янки Купалы и «Лідскай газетай» планируется создать и запустить отдельный туристический сайт о достопримечательностях и инфраструктуре Лидчины. ООО «Адрес лета» в 2019 году организовало четыре ознакомительных тура для белорусских, литовских и польских туроператоров. Продолжается наполнение информацией мобильного приложения М6 и сайта grodnovisafree.by. Для улучшения инфраструктуры Нынче в столице пивоварения витает идея о создании пешеходной улицы: ведь большинство массовых мероприятий проходят не только в стенах Лидского замка, но и на улицах, к нему прилегающих. Мечта о Лидском Арбате может стать явью уже в этом году. А для улучшения торгово-сервисного обслуживания райисполком рассматривает идею о том, чтобы переместить из исторического центра в другие районы города некоторые государственные организации и учреждения. В числе первых одно из зданий по улице Кирова покинул архив Лидского ГУП ЖКХ. Помещение будет передано в аренду частнику. В таких случаях основное условие местной власти представителям малого и среднего бизнеса – стилевое решение фасада с учетом современных тенденций времени и архитектурных особенностей улицы.

Благодаря энтузиазму лидчан и поддержке местной власти, в Лиде появятся… ботанический сад, скейт-парк и крытая мини-футбольная площадка с искусственным покрытием. Лида в числе десяти городов Беларуси вошла в программу «Умный город» и со временем превратится в смарт-сити – город будет оцифрован. Все это также поспособствует процветанию древнего города и укреплению его туристического потенциала. — Влияние безвизового режима наглядно просматривается во всех сферах: от культуры и строительства до реализации коммерческих проектов малого и среднего бизнеса, укрепления позитивного имиджа региона за рубежом, — подчеркивает Сергей Ложечник. — Все четко взаимосвязано: новые бизнес-проекты – это вложения в экономику, новые рабочие места и, главное — рост благосостояния жителей региона. Алла БИБИКОВА

Фото: автора, lidanews.by, из архива «ГП» и открытых источников https://grodnonews.by/