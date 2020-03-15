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«Помню в душе этот трепет». Начальник Управления по ГиМ УВД Гомельского облисполкома вспоминает, как в первый раз получала паспорт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Виза Ирины Литвиновой ежедневно заверяет десятки важнейших документов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Начальник Управления по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома признаётся: момент получения своего первого паспорта помнит, как будто это было вчера.
Ирина Литвинова, начальник Управления по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома:
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«Помню в душе этот трепет». Начальник Управления по ГиМ УВД Гомельского облисполкома вспоминает, как в первый раз получала паспорт
Новости Беларуси. Виза Ирины Литвиновой ежедневно заверяет десятки важнейших документов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Начальник Управления по...
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