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Когда можно поменять подпись в паспорте и где в Беларуси печатают заготовки для самого главного документа?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 15 марта – День Конституции. И всю неделю высокие должностные лица страны в торжественной обстановке вручали паспорта отличившимся 14-летним гражданам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Стоит сказать, что нынешнего подростка паспортом не удивишь – практически все они имеют главный документ чуть ли не с младенчества. Если внутри страны без него можно и обойтись, то для выезда за рубеж он должен быть обязательно.
А что же тогда происходит в 14 лет? В этом возрасте речь об обязательном получении паспорта. Еще 8 лет назад эта обязанность наступала двумя годами позже – в 16.
На этой неделе даже любимый белорусский язык для восьмиклассницы Анны Буглак временно отошёл на второй план. В ожидании торжественной церемонии получения паспорта все мысли волей-неволей о другом. Как изменится жизнь и что же это значит – получить главный в жизни документ?
Анна Буглак, учащаяся гимназии № 48 Гомеля:
Придумать подпись – ещё один квест. И отнестись к задаче нужно со всей ответственностью – ближайшие 10 лет под всеми документами придётся выводить именно те знаки, что окажутся в паспорте.
Анна Буглак:
Рождение нового паспорта окутано определённой тайной. Точнее, тайной служебной. Даже количество степеней защиты документа – служебная информация.
Александр Добриян, корреспондент:
В Беларуси паспорт выдаётся гражданам в любом возрасте, хоть в первые дни жизни. Но при достижении 14-летнего возраста получить паспорт – это уже обязанность гражданина. Кстати, с 14 лет белорусы получают паспорта совсем недавно, на два года возраст снизили из-за унификации норм в рамках Таможенного союза, но сути это не меняет.
Ирина Литвинова, начальник Управления по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома:
Традиции вручать накануне Дня Конституции первые паспорта лучшим из лучших в Беларуси уже полтора десятка лет. За это время акция «Мы – граждане Беларуси» объединила более 4 тысяч юношей и девушек. С этого важного дела свою рабочую неделю начал глава государства Александр Лукашенко.
Получить паспорт из рук Президента во Дворец Независимости в 2020 году со всех уголков страны приехали те, кто в свои юные годы уже успел отличиться в учебе, в спорте или в общественной жизни.
Торжественные вручения паспортов продолжались всю неделю. Новостные сюжеты, фотографии в социальных сетях – честные эмоции юных белорусов били через край. Тем сложнее было дождаться своей очереди Артёму Некрашевичу.
Из родного Буда-Кошелёво в Гомель парню предстояло отправиться только субботним утром. Единственному из своего города.
Спустя три часа в колонном зале Дворца Румянцевых и Паскевичей, который помнит и коронованных особ, и первых лиц современных государств, волнение достигает апогея.
Вот он – долгожданный момент. В руках не просто документ, а символ того, что ты гражданин своей страны, со всеми правами и обязанностями, такой же, как твои родители и учителя.
Артём Некрашевич, учащийся средней школы № 1 (Буда-Кошелёво):
Быть рядом со своим ребёнком в момент, когда он ощутит себя взрослым, для родителей бесценно.
Елена Некрашевич:
Отличники, победители олимпиад, спортсмены – просто обычные белорусские парни и девушки. Сегодня им всем по 14 и именно они – завтра своей страны: суверенного и независимого государства в самом центре Европы – Республики Беларусь.
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Когда можно поменять подпись в паспорте и где в Беларуси печатают заготовки для самого главного документа?
Новости Беларуси. 15 марта – День Конституции. И всю неделю высокие должностные лица страны в торжественной обстановке вручали паспорта отличившимся 14-летним...
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