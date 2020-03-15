|
В Беларуси 64 человека болеют пневмонией в тяжелой форме. Ни у одного из них нет COVID19
Источник материала: Партизан
Минздрав обратил внимание на то, что почти все пациенты, у которых диагностирован коронавирус (27 человек) переносят заболевание в удовлетворительном состоянии. Только у одного состояние оценивается как средней степени тяжести с положительной динамикой. Это тот самый белорус, который скрыл, что был в Италии, поздно обратился к врачам, и подверг опасности 90 человек.
При этом сейчас в Беларуси проходит лечение несколько сотен пациентов с воспалением легких и только у одного из них — причиной стал коронавирус. У 64 — заболевание протекает в тяжелой форме, и ни у одного из них нет COVID19, в связи с пневмонией 34 пациентам проводится искусственная вентиляция легких и у всех у них отсутствует коронавирусная инфекция.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав обратил внимание на то, что почти все пациенты, у которых диагностирован коронавирус (27 человек) переносят заболевание в удовлетворительном состоянии....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)