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Как экономить, пользуясь электромобилем? Считаем вместе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Бонусов при управлении электрокаром много, но с этой недели стало еще больше. Самый главный вопрос – покупка машины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ведь как было раньше? Предположим, вы приобретаете электромобиль. Считаем: основная цена плюс при растаможке нужно было перевести два основных платежа: пошлину – 18 % и НДС – 20 %.
Но подписанный Президентом указ о стимулировании использования электротранспорта явно обрадовал водителей. Что изменилось?
Не нужно платить дорожный сбор, нулевая ставка НДС – как при покупке таких машин, так и при создании инфраструктуры. Плюс до 2026 года не нужно платить рублем за парковку в специально оборудованных местах, но речь не идет о торговых центрах. А что же касается отмены таможенной пошлины, о которой так много все говорили, пока окончательное решение не принято.
Юрий Чеботарь, заместитель министра экономики Беларуси:
Надо стимулировать всех тех, кто захочет поставить возле себя, возле кафе, гостиниц свои электрозаправки. В указ внедрен стимулирующий метод: если ты задумал поставить, то ставь как можно быстрее. Потому что каждый последующий год меры стимулирования будут уменьшаться. Например, в этом году можно получить 100 % вычет, в следующем – уже 80 %, а в 2025 – всего 30 %.
Подписанный Президентом указ о стимулировании использования электротранспорта и вправду экономит бюджет.
К примеру, мы выбрали Nissan Leaf 2014 года за 28 тысяч рублей. Теперь считаем: добавляем к сумме таможенную пошлину – 5000 рублей. Выходит 33 тысячи. А НДС – 5600 рублей – отныне остается в кошельке.
И возьмем для сравнения Tesla 2013 года. Цена в объявлении – 84 тысячи рублей. Итого экономим почти 17 тысяч рублей. Выгода на лицо.
Спрос на электрокары должен возрасти в геометрической прогрессии – именно такая тенденция наблюдается сегодня во всем мире. В Норвегии практически половина авторынка – «зеленые машины».
Эксперимент СТВ. Легко ли найти место электромобилю для подзарядки в Минске?
Артур Туманов, глава белорусского Tesla-клуба:
Артур – один из первых «тесловодов» у нас в стране. В 2019 году машину этой марки приобрели 20 человек.
Артур Туманов:
На данный момент инфраструктура даже опережает рост количества электромобилей. Если рост начнется, важно следить, чтобы эти две вещи шли параллельно.
Спрос у белорусов на такие машины изучил и завод «БелДжи». На неделе презентовали электрокар, правда, собранный в Китае. Пока отечественного производства экомашин нет. Но здесь упор на слово «пока». Четыре привезенных авто в ближайшее время ждет проверка на белорусский климат и в целом на наше дорожное движение. А дабы организовать производство, нужен спрос (минимум 5 тысяч машин в год).
Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БелДжи:
Где-то порядка 30 тысяч долларов – средняя цена по китайскому рынку сегодня для таких моделей.
Как бы мы ни считали материальную выгоду от нового указа, главный критерий – это экологичность. Вы, наверное, и не задумывались, но 60 % вредных выбросов в нашей стране – это далеко не из-за промышленных гигантов.
Наталия Гульницкая, начальник управления Минприроды Беларуси:
В мире тренд на экологичность. Так, Швеция к 2045 году хочет сократить выбросы СО2 до нуля. То есть к этому времени бензиновые и дизельные авто долой. И, кстати, в Швеции даже открыли первую дорогу, которая заряжает электрокары на ходу.
Но в Беларуси проблем с количеством зарядных станций нет. Их 250, что позволяет обслуживать 9000 авто. Цифра к 2021 году – 630 станций.
Андрей Котик, заместитель генерального директора «Белоруснефти»:
Сегодня нашей сети мощная зарядная станция устанавливается на магистралях. В 2019 году мощная зарядная станция на магистралях была 120 киловатт, в этом году – это 150-180 киловатт. Ну и по нарастающей.
Буквально за три года стоимость зарядных станций упала в три раза. Сегодня одна зарядная станция стоит ориентировочно 15-19 тысяч долларов.
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Новости Беларуси. Бонусов при управлении электрокаром много, но с этой недели стало еще больше. Самый главный вопрос – покупка машины, сообщили в программе...
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