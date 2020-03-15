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Повный о крипте храма Всех Святых: «Когда я здесь служу литургию 9 мая, то солнце попадает всё время на престол и, как будто, останавливается»
Источник материала: СТВ
Священник показал крипту храма-памятника в программе
Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Фёдор Повный:
Вадим Щеглов:
Фёдор Повный:
Вадим Щеглов:
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Повный о крипте храма Всех Святых: «Когда я здесь служу литургию 9 мая, то солнце попадает всё время на престол и, как будто, останавливается»
Священник показал крипту храма-памятника в программе «В людях». Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:Это саркофаг с...
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