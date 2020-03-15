ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Повный о крипте храма Всех Святых: «Когда я здесь служу литургию 9 мая, то солнце попадает всё время на престол и, как будто, останавливается»

15.03.2020 21:14 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Священник показал крипту храма-памятника в программе «В людях».

Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:
Это саркофаг с пеплом и косточками жертв концлагеря «Тростенец». И это как раз то свидетельство, которое даёт нам возможность и право, не только мне, православному священнику, но и представителям иных конфессий, совершить здесь свою молитву.

Повный о крипте храма Всех Святых: «Когда я здесь служу литургию 9 мая, то солнце попадает всё время на престол и, как будто, останавливается»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Иудеям, в том числе.

Фёдор Повный о крипте храма Всех Святых: «В этом месте человек может духовно ощутить присутствие всех павших»

Фёдор Повный:
Они за честь почитают, если я их сюда приглашаю на мероприятия. Потому что, знаете, есть такие ультраправославные, которые: «Как вы смеете, батюшка?»

Вадим Щеглов:
Представителей других религий пускать в храм.

Фёдор Повный:
Да. Я никогда не отвечаю на этот вопрос. Я привожу сюда.

Привожу и говорю: «Вот видишь, может, здесь две мои тёти и дядя, тоже живьём сожжённые за три дня до освобождения Минска. Я не знаю». Но когда я здесь служу литургию каждый год 9 мая – вот это пространство становится алтарём, то солнце непонятным образом попадает всё время на престол и, как будто, останавливается, пока служится литургия. Я говорю такому человеку, была у меня парочка подобных: «Раздели вот эти косточки, вот этот пепел на православных, католиков, мусульман, иудеев и других».

Повный о крипте храма Всех Святых: «Когда я здесь служу литургию 9 мая, то солнце попадает всё время на престол и, как будто, останавливается»

Вадим Щеглов:
Не получится.

Фёдор Повный:
Они примирились уже в горниле вот этих мучений, страданий. И для нас, когда мы выясняем отношения, являются немым укором.

Люди в материале: Федор Повный

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Священник показал крипту храма-памятника в программе «В людях». Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:Это саркофаг с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фёдор Повный о крипте храма Всех Святых: «В этом месте человек может духовно ощутить присутствие всех павших»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика