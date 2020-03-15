История одного уникального места в Бресте, которого больше нет из-за равнодушия людей

Источник материала: Виртуальный Брест

Колония Варбурга — район города Бреста, состоящий из двухэтажных домов, которые были построены из дерева, это пример уникальной белорусской архитектуры, первой трети XX века. Дома были построены в 1925—1927 годах на средства еврейской благотворительной организации «Джойнт». Строились они для бедных иудейских семей Брест-Литовска (так в то время назывался Брест). По сути это было социальное жильё, но сделанное добротно и изящно, оно образовывало единственный дошедший до наших дней архитектурный ансамбль подобного рода.





«Джойнт» — крупнейшая еврейская благотворительная организация, созданная в 1914 году. После первой мировой войны, организация столкнулась с тем, что сотни тысяч евреев в Восточной Европе оказались нуждающимися в помощи. Многие из них покинули свои дома и остались без имущества.





Организация выделила деньги на ремонт больниц, приобретение медицинского оборудования и материалов. На эти же деньги в Брест-Литовске был построен квартал, для неимущих еврейских семей.





Колония получила своё название в честь Феликса Варбурга — банкира, одного из лидеров организации «Джойнт».





Он лично стал спонсором проекта и на его средства был замощён центральный проезд.





​Феликс Варбург

Колония составляла из себя единое целое в архитектурном плане. Кроме жилых домов в колонии были мастерские, душевые, столовая, школа и прачечная. На входе в колонию стояла триумфальная деревянная арка. Надпись на ней была на польском языке, так как в то время Брест входил в состав Польши, а не СССР.





Дома были построены в типичном для Польши закопанском стиле . Деревянная архитектура домов немного варьируется от одного дома к другому (они отличались количеством мансард), но всегда следует разработанному плану. Площадь такого дома составляла 250 квадратных метров. В нём было 8 квартир, каждой квартире принадлежал деревянный сарай и туалет. Под двумя домами были установлены резервуары для воды с гидрантами. Четыре скважины обеспечивали колонию водой.





После вторжения немецких войск в 1941 году, всех жителей колонии отправили в гетто. Позже 15 октября 1942 года, они были расстреляны в числе 30 000 человек содержавшихся в брестском гетто. Дома колонии были превращены в лагеря для советских военнопленных. А в 1944 году в Брест вошли войска Красной армии и колония стала лагерем для венгерских, итальянски и немецких военнопленных.

После войны, когда в 1950 году последние пленные немцы отбыли на родину, дома были восстановлены и снова стали пригодными для жилья. Здания колонии передали на баланс брестскому горкомхозу и заселили в них новых жителей, но уже не евреев, так как их в Бресте практически не осталось.

В тоже время началось разграбление еврейского кладбища, находящегося неподалеку (потом в 70-х годах на его месте построили стадион Локомотив). До недавнего времени все дорожки и дворы в колонии были вымощены надгробными плитами с этого кладбища. Готовясь к созданию лапидариума (мемориала) еврейское общество собрало эти плиты и их увезли на хранение. Но на месте колонии так и осталось валятся много плит.

В конце XX века состояние домов сильно ухудшилось, они и перестали отвечать современным представлениям о комфорте.

После этого людей начали постепенно отселять. В начале 2000-х годов, снесли первые пять домов, на их месте построили общежитие для Брестского государственного университета им.Пушкина.